InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Jun 19

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / June 19, 2023 / InterContinental Hotels Group PLC (the Company)(NYSE:IHG)(LSE:IHG)(OTC PINK:ICHGF)

The Company announces that on 16 June 2023 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 21 February 2023, as announced on 21 February 2023.

Date of purchase: 16 June 2023 Aggregate number of ordinary shares purchased: 21,008 Lowest price paid per share: £ 54.7400 Highest price paid per share: £ 55.8000 Average price paid per share: £ 55.1931

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 170,714,592 ordinary shares in issue (excluding 7,506,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Amy Shields (+44 (0)7881 035 550)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 21,008 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 16 June 2023

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 21,008 Highest price paid (per ordinary share) £ 55.8000 Lowest price paid (per ordinary share) £ 54.7400 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 55.1931

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 16/06/2023 08:15:13 BST 78 55.5000 XLON 787388443921011 16/06/2023 08:15:13 BST 94 55.5000 XLON 787388443921010 16/06/2023 08:48:22 BST 41 55.6200 XLON 787388443922781 16/06/2023 08:48:22 BST 43 55.6200 XLON 787388443922782 16/06/2023 08:53:10 BST 10 55.6400 XLON 787388443923015 16/06/2023 08:53:10 BST 25 55.6400 XLON 787388443923016 16/06/2023 08:53:10 BST 52 55.6400 XLON 787388443923014 16/06/2023 09:17:37 BST 85 55.6600 XLON 787388443924498 16/06/2023 09:17:37 BST 221 55.6800 XLON 787388443924494 16/06/2023 09:20:08 BST 91 55.6800 XLON 787388443924713 16/06/2023 09:33:02 BST 53 55.7800 XLON 787388443925762 16/06/2023 09:33:02 BST 103 55.7800 XLON 787388443925761 16/06/2023 09:33:02 BST 109 55.7800 XLON 787388443925763 16/06/2023 09:37:06 BST 116 55.7600 XLON 787388443925976 16/06/2023 09:53:07 BST 132 55.8000 XLON 787388443927481 16/06/2023 10:01:33 BST 40 55.7000 XLON 787388443928214 16/06/2023 10:01:33 BST 97 55.7000 XLON 787388443928213 16/06/2023 10:02:28 BST 45 55.7400 XLON 787388443928300 16/06/2023 10:02:28 BST 113 55.7400 XLON 787388443928301 16/06/2023 10:06:37 BST 87 55.7200 XLON 787388443928657 16/06/2023 10:06:44 BST 103 55.7000 XLON 787388443928676 16/06/2023 10:15:43 BST 87 55.6400 XLON 787388443931862 16/06/2023 10:16:01 BST 126 55.6000 XLON 787388443931974 16/06/2023 10:16:04 BST 80 55.5600 XLON 787388443932006 16/06/2023 10:18:29 BST 11 55.5000 XLON 787388443932840 16/06/2023 10:18:29 BST 208 55.5000 XLON 787388443932841 16/06/2023 10:24:15 BST 34 55.4400 XLON 787388443933779 16/06/2023 10:24:15 BST 77 55.4400 XLON 787388443933778 16/06/2023 10:24:15 BST 80 55.4400 XLON 787388443933780 16/06/2023 10:24:15 BST 108 55.4400 XLON 787388443933777 16/06/2023 10:24:58 BST 92 55.4200 XLON 787388443933834 16/06/2023 10:34:51 BST 207 55.3600 XLON 787388443934913 16/06/2023 10:34:52 BST 119 55.3400 XLON 787388443934928 16/06/2023 10:34:52 BST 33 55.3600 XLON 787388443934926 16/06/2023 10:34:52 BST 50 55.3600 XLON 787388443934927 16/06/2023 10:34:52 BST 51 55.3600 XLON 787388443934924 16/06/2023 10:34:52 BST 59 55.3600 XLON 787388443934922 16/06/2023 10:34:52 BST 60 55.3600 XLON 787388443934923 16/06/2023 10:34:52 BST 75 55.3600 XLON 787388443934925 16/06/2023 10:42:16 BST 127 55.4000 XLON 787388443935353 16/06/2023 10:45:25 BST 155 55.4200 XLON 787388443935498 16/06/2023 10:50:08 BST 119 55.5200 XLON 787388443936185 16/06/2023 10:50:08 BST 138 55.5200 XLON 787388443936186 16/06/2023 10:50:08 BST 23 55.5400 XLON 787388443936184 16/06/2023 10:50:08 BST 54 55.5400 XLON 787388443936183 16/06/2023 10:50:14 BST 202 55.4800 XLON 787388443936241 16/06/2023 10:50:14 BST 29 55.5200 XLON 787388443936444 16/06/2023 10:50:14 BST 65 55.5200 XLON 787388443936443 16/06/2023 10:50:30 BST 37 55.5000 XLON 787388443936795 16/06/2023 10:50:30 BST 52 55.5000 XLON 787388443936793 16/06/2023 10:50:30 BST 54 55.5000 XLON 787388443936794 16/06/2023 10:50:31 BST 39 55.5000 XLON 787388443936813 16/06/2023 10:50:31 BST 53 55.5000 XLON 787388443936814 16/06/2023 10:50:31 BST 54 55.5000 XLON 787388443936802 16/06/2023 10:50:31 BST 59 55.5000 XLON 787388443936803 16/06/2023 10:50:32 BST 53 55.5000 XLON 787388443936815 16/06/2023 10:50:33 BST 30 55.5000 XLON 787388443936816 16/06/2023 10:50:39 BST 6 55.5200 XLON 787388443936842 16/06/2023 10:50:39 BST 29 55.5200 XLON 787388443936841 16/06/2023 10:50:39 BST 50 55.5200 XLON 787388443936839 16/06/2023 10:50:39 BST 60 55.5200 XLON 787388443936840 16/06/2023 10:50:44 BST 325 55.4800 XLON 787388443936920 16/06/2023 10:50:45 BST 21 55.5400 XLON 787388443937134 16/06/2023 10:50:45 BST 133 55.5400 XLON 787388443937135 16/06/2023 10:50:59 BST 40 55.5000 XLON 787388443937230 16/06/2023 10:50:59 BST 93 55.5000 XLON 787388443937317 16/06/2023 10:50:59 BST 294 55.5000 XLON 787388443937224 16/06/2023 10:51:14 BST 153 55.5000 XLON 787388443937553 16/06/2023 10:51:29 BST 86 55.5400 XLON 787388443937923 16/06/2023 10:51:29 BST 160 55.5400 XLON 787388443937892 16/06/2023 10:52:29 BST 148 55.5200 XLON 787388443939396 16/06/2023 10:53:29 BST 85 55.4800 XLON 787388443940824 16/06/2023 10:53:44 BST 138 55.4800 XLON 787388443941097 16/06/2023 10:56:14 BST 193 55.5000 XLON 787388443944295 16/06/2023 10:56:14 BST 59 55.5400 XLON 787388443944308 16/06/2023 10:56:14 BST 73 55.5400 XLON 787388443944309 16/06/2023 10:56:29 BST 79 55.5200 XLON 787388443944643 16/06/2023 10:56:29 BST 115 55.5200 XLON 787388443944618 16/06/2023 10:57:25 BST 160 55.4600 XLON 787388443945762 16/06/2023 10:57:59 BST 161 55.4400 XLON 787388443946621 16/06/2023 10:58:40 BST 92 55.4200 XLON 787388443947299 16/06/2023 10:59:14 BST 81 55.3800 XLON 787388443948065 16/06/2023 10:59:30 BST 47 55.3800 XLON 787388443948441 16/06/2023 10:59:30 BST 101 55.3800 XLON 787388443948442 16/06/2023 10:59:59 BST 98 55.3600 XLON 787388443948903 16/06/2023 11:02:38 BST 131 55.4600 XLON 787388443949371 16/06/2023 11:03:42 BST 78 55.4400 XLON 787388443949413 16/06/2023 11:11:14 BST 337 55.4000 XLON 787388443949975 16/06/2023 11:17:03 BST 31 55.3200 XLON 787388443950217 16/06/2023 11:17:03 BST 57 55.3200 XLON 787388443950218 16/06/2023 11:21:59 BST 83 55.2600 XLON 787388443950493 16/06/2023 11:30:26 BST 294 55.2800 XLON 787388443950867 16/06/2023 11:33:14 BST 132 55.2400 XLON 787388443951010 16/06/2023 11:38:46 BST 86 55.1800 XLON 787388443951244 16/06/2023 11:41:34 BST 136 55.2000 XLON 787388443951327 16/06/2023 11:50:05 BST 55 55.1800 XLON 787388443951743 16/06/2023 11:50:05 BST 67 55.1800 XLON 787388443951744 16/06/2023 11:50:05 BST 77 55.1800 XLON 787388443951742 16/06/2023 12:04:39 BST 70 55.2000 XLON 787388443952646 16/06/2023 12:04:44 BST 102 55.2000 XLON 787388443952652 16/06/2023 12:05:15 BST 37 55.2000 XLON 787388443952686 16/06/2023 12:06:21 BST 273 55.2000 XLON 787388443952725 16/06/2023 12:09:50 BST 77 55.2200 XLON 787388443952835 16/06/2023 12:14:24 BST 133 55.1800 XLON 787388443953043 16/06/2023 12:26:41 BST 75 55.2400 XLON 787388443953618 16/06/2023 12:29:15 BST 85 55.2400 XLON 787388443953739 16/06/2023 12:29:15 BST 303 55.2400 XLON 787388443953741 16/06/2023 12:35:39 BST 28 55.1400 XLON 787388443953993 16/06/2023 12:35:39 BST 232 55.1400 XLON 787388443953992 16/06/2023 12:53:25 BST 8 55.1200 XLON 787388443954632 16/06/2023 12:53:25 BST 33 55.1200 XLON 787388443954631 16/06/2023 12:53:25 BST 60 55.1200 XLON 787388443954629 16/06/2023 12:53:25 BST 62 55.1200 XLON 787388443954630 16/06/2023 12:53:25 BST 91 55.1200 XLON 787388443954628 16/06/2023 12:53:25 BST 142 55.1200 XLON 787388443954627 16/06/2023 12:55:59 BST 152 55.1000 XLON 787388443954749 16/06/2023 13:00:09 BST 35 55.1200 XLON 787388443954878 16/06/2023 13:00:09 BST 60 55.1200 XLON 787388443954877 16/06/2023 13:00:09 BST 98 55.1200 XLON 787388443954874 16/06/2023 13:05:20 BST 234 55.0400 XLON 787388443955131 16/06/2023 13:10:10 BST 15 54.9800 XLON 787388443955367 16/06/2023 13:10:10 BST 62 54.9800 XLON 787388443955368 16/06/2023 13:12:40 BST 6 54.9800 XLON 787388443955432 16/06/2023 13:12:40 BST 86 54.9800 XLON 787388443955431 16/06/2023 13:21:37 BST 12 55.0000 XLON 787388443955836 16/06/2023 13:21:37 BST 34 55.0000 XLON 787388443955834 16/06/2023 13:21:37 BST 60 55.0000 XLON 787388443955833 16/06/2023 13:21:37 BST 61 55.0000 XLON 787388443955835 16/06/2023 13:21:37 BST 62 55.0000 XLON 787388443955832 16/06/2023 13:21:49 BST 151 54.9600 XLON 787388443955880 16/06/2023 13:21:49 BST 177 54.9600 XLON 787388443955881 16/06/2023 13:30:15 BST 117 54.9800 XLON 787388443956329 16/06/2023 13:36:13 BST 19 55.0000 XLON 787388443956673 16/06/2023 13:36:13 BST 198 55.0000 XLON 787388443956672 16/06/2023 13:40:57 BST 205 54.9400 XLON 787388443957032 16/06/2023 13:42:39 BST 86 54.9200 XLON 787388443957091 16/06/2023 13:50:59 BST 39 54.9200 XLON 787388443957599 16/06/2023 13:50:59 BST 49 54.9200 XLON 787388443957601 16/06/2023 13:50:59 BST 100 54.9200 XLON 787388443957600 16/06/2023 13:50:59 BST 192 54.9200 XLON 787388443957602 16/06/2023 14:03:08 BST 12 54.9800 XLON 787388443958506 16/06/2023 14:03:08 BST 12 54.9800 XLON 787388443958507 16/06/2023 14:03:18 BST 135 54.9800 XLON 787388443958517 16/06/2023 14:05:12 BST 3 54.9800 XLON 787388443958574 16/06/2023 14:05:17 BST 13 54.9800 XLON 787388443958584 16/06/2023 14:05:36 BST 202 54.9600 XLON 787388443958596 16/06/2023 14:07:32 BST 207 54.9400 XLON 787388443958682 16/06/2023 14:08:53 BST 91 54.9200 XLON 787388443958761 16/06/2023 14:18:26 BST 41 54.9400 XLON 787388443959388 16/06/2023 14:18:26 BST 300 54.9400 XLON 787388443959387 16/06/2023 14:30:12 BST 118 54.9600 XLON 787388443960663 16/06/2023 14:30:20 BST 61 54.9600 XLON 787388443960696 16/06/2023 14:30:20 BST 128 54.9600 XLON 787388443960695 16/06/2023 14:30:26 BST 85 54.9600 XLON 787388443960710 16/06/2023 14:32:19 BST 100 54.9600 XLON 787388443961119 16/06/2023 14:32:19 BST 120 54.9600 XLON 787388443961126 16/06/2023 14:32:19 BST 162 54.9600 XLON 787388443961127 16/06/2023 14:32:19 BST 258 54.9600 XLON 787388443961118 16/06/2023 14:33:28 BST 152 54.9600 XLON 787388443961393 16/06/2023 14:36:02 BST 15 54.9000 XLON 787388443962003 16/06/2023 14:36:02 BST 61 54.9000 XLON 787388443962002 16/06/2023 14:36:08 BST 25 54.8800 XLON 787388443962014 16/06/2023 14:36:08 BST 61 54.8800 XLON 787388443962013 16/06/2023 14:36:31 BST 14 54.8800 XLON 787388443962130 16/06/2023 14:36:31 BST 61 54.8800 XLON 787388443962129 16/06/2023 14:36:56 BST 77 54.8800 XLON 787388443962213 16/06/2023 14:40:16 BST 39 54.8800 XLON 787388443962717 16/06/2023 14:40:16 BST 77 54.8800 XLON 787388443962714 16/06/2023 14:40:16 BST 78 54.8800 XLON 787388443962715 16/06/2023 14:40:16 BST 130 54.8800 XLON 787388443962716 16/06/2023 14:40:16 BST 132 54.8800 XLON 787388443962719 16/06/2023 14:40:16 BST 148 54.8800 XLON 787388443962718 16/06/2023 14:40:37 BST 287 54.8600 XLON 787388443962749 16/06/2023 14:42:12 BST 245 54.8400 XLON 787388443962990 16/06/2023 14:44:53 BST 30 54.7800 XLON 787388443963297 16/06/2023 14:44:53 BST 229 54.7800 XLON 787388443963298 16/06/2023 14:45:06 BST 179 54.7600 XLON 787388443963340 16/06/2023 14:45:55 BST 155 54.7400 XLON 787388443963395 16/06/2023 14:48:08 BST 17 54.8000 XLON 787388443963716 16/06/2023 14:48:08 BST 30 54.8000 XLON 787388443963718 16/06/2023 14:48:08 BST 78 54.8000 XLON 787388443963717 16/06/2023 14:49:08 BST 17 54.8000 XLON 787388443963804 16/06/2023 14:49:08 BST 75 54.8000 XLON 787388443963805 16/06/2023 14:54:27 BST 18 54.9200 XLON 787388443964443 16/06/2023 14:54:27 BST 77 54.9200 XLON 787388443964440 16/06/2023 14:54:27 BST 77 54.9200 XLON 787388443964442 16/06/2023 14:54:27 BST 78 54.9200 XLON 787388443964441 16/06/2023 14:54:27 BST 80 54.9200 XLON 787388443964439 16/06/2023 14:54:27 BST 324 54.9200 XLON 787388443964438 16/06/2023 14:55:10 BST 21 54.9200 XLON 787388443964522 16/06/2023 14:55:10 BST 77 54.9200 XLON 787388443964520 16/06/2023 14:55:10 BST 78 54.9200 XLON 787388443964521 16/06/2023 14:55:10 BST 135 54.9200 XLON 787388443964519 16/06/2023 14:55:21 BST 17 54.9000 XLON 787388443964542 16/06/2023 14:55:21 BST 150 54.9000 XLON 787388443964543 16/06/2023 14:55:21 BST 183 54.9000 XLON 787388443964541 16/06/2023 14:56:03 BST 30 54.8600 XLON 787388443964646 16/06/2023 14:56:03 BST 84 54.8600 XLON 787388443964648 16/06/2023 14:56:03 BST 120 54.8600 XLON 787388443964647 16/06/2023 14:57:56 BST 96 54.8800 XLON 787388443964878 16/06/2023 15:41:26 BST 58 54.8200 XLON 787388443969868 16/06/2023 15:41:26 BST 72 54.8200 XLON 787388443969867 16/06/2023 15:41:26 BST 16 54.8400 XLON 787388443969860 16/06/2023 15:41:26 BST 33 54.8400 XLON 787388443969869 16/06/2023 15:41:26 BST 251 54.8400 XLON 787388443969861 16/06/2023 15:41:57 BST 116 54.8200 XLON 787388443969933 16/06/2023 15:47:52 BST 47 54.9200 XLON 787388443970460 16/06/2023 15:49:21 BST 120 54.9400 XLON 787388443970633 16/06/2023 15:49:28 BST 120 54.9400 XLON 787388443970652 16/06/2023 15:49:28 BST 219 54.9400 XLON 787388443970653 16/06/2023 15:52:22 BST 242 54.9600 XLON 787388443970971 16/06/2023 15:53:03 BST 3 54.9400 XLON 787388443971077 16/06/2023 15:53:03 BST 43 54.9400 XLON 787388443971079 16/06/2023 15:53:03 BST 72 54.9400 XLON 787388443971078 16/06/2023 15:53:06 BST 3 54.9400 XLON 787388443971087 16/06/2023 15:53:06 BST 49 54.9400 XLON 787388443971088 16/06/2023 15:53:09 BST 4 54.9400 XLON 787388443971094 16/06/2023 15:53:09 BST 22 54.9400 XLON 787388443971095 16/06/2023 15:53:45 BST 6 54.9400 XLON 787388443971170 16/06/2023 15:53:50 BST 4 54.9400 XLON 787388443971174

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View source version on accesswire.com:https://www.accesswire.com/761986/InterContinental-Hotels-Group-PLC-Announces-Transaction-in-Own-Shares--Jun-19