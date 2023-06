DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen (Renten und Aktien) wegen des Feiertages Juneteenth National Independence Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Laborausrüster Sartorius erwartet wegen der anhaltenden allgemeinen schwachen Nachfragedynamik für die zweite Jahreshälfte eine Umsatzentwicklung unterhalb der bisherigen Prognosen und passt deshalb seinen Ausblick für beide Sparten und den Gesamtkonzern für das Geschäftsjahr 2023 an. Das Unternehmen geht nunmehr für das Gesamtjahr 2023 von einem Umsatzrückgang im Konzern im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich aus; ohne Berücksichtigung des Coronageschäfts soll sich der Umsatz im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich verringern (bisher: Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich; ohne Berücksichtigung des Coronageschäfts oberer einstelliger Prozentbereich). Aufgrund der geringeren Volumenerwartung rechnet Sartorius zudem mit einer operativen EBITDA-Marge von etwa 30 Prozent, nachdem bisher eine Marge in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (33,8%) erwartet wurde).

++++ INDEXÄNDERUNGEN ++++

Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am Montag wirksam:

+ MDAX AUFNAHME - Evotec - Krones - Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) - Software AG HERAUSNAHME - Adtran - Aroundtown - Siltronic - United Internet + TecDAX AUFNAHME - Evotec HERAUSNAHME - Suse + SDAX AUFNAHME - Adtran - Aroundtown - United Internet - Siltronic HERAUSNAHME - DIC Asset - Krones - Software AG - Redcare Pharmacy

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.410,00 -0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.450,25 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.274,75 +0,0% Nikkei-225 33.288,03 -1,2% Schanghai-Composite 3.254,95 -0,6% Hang-Seng-Index 19.748,90 -1,5% +/- Ticks Bund -Future 133,31 +12 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 16.357,63 +0,4% DAX-Future 16.481,00 +0,2% XDAX 16.340,38 +0,2% MDAX 27.480,82 +0,6% TecDAX 3.272,07 +0,6% EuroStoxx50 4.394,82 +0,7% Stoxx50 4.033,40 +0,6% Dow-Jones 34.299,12 -0,3% S&P-500-Index 4.409,59 -0,4% Nasdaq-Comp. 13.689,57 -0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,19 +34

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem relativ ruhigen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Die Börse dürfte sich nun nach den Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA und Europa sowie dem Großen Verfalltag erst einmal neu sortieren. Der DAX wird rund um die 16.300er-Marke erwartet, nach 16.357 am Freitag. Dazu ist in den USA Feiertag, Aktien- und Rentenmärkte sind geschlossen. Entsprechend werden hier Impulse fehlen. Am Freitag war die Wall Street noch stark vom Verfalltag geprägt, die Gesamttendenz war leichter. In den Fokus geraten könnte die Luftfahrtmesse in Le Bourget, weil die Branche von dort gerne Neuaufträge vermeldet. Bewegung könnte es auch in Aktien geben, die von einer Neuordnung der Aktienindizes betroffen sind.

Rückblick: Freundlich - Die Stimmung war erstaunlich positiv. Hatte man die EZB-Verlautbarungen am Vortag noch als Bremse interpretiert, nannten Marktteilnehmer sie nun sogar als Kurstreiber, denn trotz falkenhafter Aussagen sei nun ein Ende des Zinserhöhungszyklus absehbar. Außerdem werden in China weitere Zinssenkungen und möglicherweise auch Konjunkturpakete erwartet. Solvay verloren 3,7 Prozent. Das Chemieunternehmen hatte Einzelheiten zur künftigen Unternehmensstruktur bekanntgegeben. Tesco gaben nach Quartalszahlen um 0,6 Prozent nach. Lenzing büßten mit einer Kapitalerhöhung 8,2 Prozent ein, Travis Perkins nach einer Gewinnwarnung 6,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX markierte ein weiteres Allzeithoch. Bayer (+1,0%) wurde von der Beilegung eines weiteren Rechtsstreits um den Unkrautvernichter Roundup gestützt. Rheinmetall waren mit plus 4,9 Prozent Hauptgewinner im DAX. Als Kurstreiber machten Händler Aussagen von Konzernchef Armin Papperger aus. Er rechnet 2023 mit Rekordaufträgen und dem besten Jahr aller Zeiten. Deutsche Bank verloren 1,3 Prozent, die Citigroup hatte das Kursziel gesenkt. Bei Knaus Tabbert (+7,8%) kamen die Mittelfristziele gut an. Flatexdegiro stiegen um 2,5 Prozent, nachdem die Bafin Eigenmittelforderungen gesenkt hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffälligkeiten bei Einzelwerten waren Fehlanzeige.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Eröffnungsgewinne konnten nicht gehalten werden und konnte damit nicht die Dynamik der Vortage. Auf Wochenbasis stand aber ein dickes Plus vor den Indizes, der S&P-500 brachte mit fünf Wochengewinnen in Folge sogar die längste Gewinnserie seit November 2021 hinter sich. Zwar marschierten S&P-500 wie Nasdaq-Composite im frühen Verlauf nach der Zinserhöhungspause der US-Notenbank Mitte der Woche auf neue 14-Monatshochs, doch wurde die Luft dann immer dünner. Dazu verwiesen Teilnehmer auf den großen Verfalltag als Bremser. Unter den Einzelaktien zogen Adobe um 0,9 Prozent an. Der Softwarehersteller hatte im zweiten Quartal bessere Ergebnisse erzielt als erwartet. Walt Disney (-1,7%) verliert Christine McCarthy zumindest temporär als Senior Executive Vice President und CFO aus familiären Gründen. Virgin Galactic machten einen Kurssprung um 16,7 Prozent. Das Unternehmen plant, gegen Ende dieses Monats mit dem Angebot von Weltraumtourismusflügen zu beginnen. Enovix rückten um 10,9 Prozent vor. Der Batteriehersteller erreichte sein vierteljährliches Produktionsziel früher als geplant.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,71 +6,1 4,65 28,7 5 Jahre 3,98 +6,6 3,92 -1,9 7 Jahre 3,88 +6,5 3,82 -8,7 10 Jahre 3,76 +4,3 3,72 -11,6 30 Jahre 3,85 +1,4 3,84 -11,7

Am Rentenmarkt kamen die Notierungen nach dem Vortagesanstieg wieder zurück. Händler bescheinigten dem Markt angesichts der falkenhaften Aussagen der Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks wieder etwas mehr Realismus. Die Skepsis des Marktes hinsichtlich der Geldpolitik mit weiter steigenden Zinsen sei übertrieben, ein Umdenken der Fed hin zu Zinssenkungen sei kurz- und mittelfristig unwahrscheinlich, hieß es. Daran erinnerte zuletzt nochmals der Richmond-Fed-Präsident Tom Barkin, der betonte, es benötige weitere Zinserhöhungen, um die Inflation zu bekämpfen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,0936 -0,0% 1,0940 1,0928 +2,2% EUR/JPY 154,72 -0,3% 155,17 154,78 +10,2% EUR/CHF 0,9777 -0,0% 0,9779 0,9764 -1,2% EUR/GBP 0,8531 +0,0% 0,8529 0,8525 -3,6% USD/JPY 141,48 -0,3% 141,83 141,64 +7,9% GBP/USD 1,2819 -0,1% 1,2827 1,2818 +6,0% USD/CNH 7,1498 +0,3% 7,1298 7,1281 +3,2% Bitcoin BTC/USD 26.429,40 +0,1% 26.412,39 25.582,27 +59,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar stabilisierte sich nach seiner Talfahrt des Vortages, als die falkenhaften Zinssignale der EZB den Euro befeuert hatten. Nun hätten manche Anleger verstärkt wieder die avisierten Zinserhöhungen der Fed in den Blick genommen. Die Gemeinschaftswährung hielt sich aber auf dem erhöhten Niveau klar über der Marke von 1,09 Dollar. Nach der Bestätigung der ultralockeren Geldpolitik in Japan geriet der Yen unter Druck.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,80 71,78 -1,4% -0,98 -11,3% Brent/ICE 75,59 76,61 -1,3% -1,02 -9,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise rückten im späten Handel vor. Marktteilnehmer zeigten sich wieder optimistischer bezüglich der weltweiten Nachfrage. Sie verwiesen unter anderem auf den jüngsten Monatsbereicht der IEA, die ein starkes Wachstum im zweiten Halbjahr erwartet. Dazu wurden die offenbar geplanten Maßnahmen Pekings zur Stimulierung der Wirtschaft als Treiber genannt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.956,86 1.957,99 -0,1% -1,13 +7,3% Silber (Spot) 24,15 24,20 -0,2% -0,05 +0,8% Platin (Spot) 983,40 986,40 -0,3% -3,00 -7,9% Kupfer-Future 3,86 3,89 -0,7% -0,03 +1,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND - Verteidigungsausgaben

Die Ampel-Koalition will trotz des Sparhaushalts im nächsten Jahr das Nato-Ziel von Verteidigungsausgaben in Höhe von 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes einhalten. Allerdings wird der reguläre Verteidigungsetat nach Informationen von Bild lediglich um 1,9 auf rund 52 Milliarden Euro angehoben. Diese Steigerung werde komplett durch die anstehende Solderhöhung aufgebraucht.

Dazu passend geht Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nicht davon aus, dass der Verteidigungsetat im kommenden Jahr steigen wird.

EUROPA - Industrie

International tätige Industrieunternehmen werden in den kommenden Jahren einer Studie der Unternehmensberatung Horváth zufolge in größerem Umfang Produktionskapazitäten in West- und Südeuropa abbauen. 30 Prozent der in der Region ansässigen Firmen planten in den nächsten fünf Jahren einen Abbau von Personal oder Fertigungsanlagen. Zugleich wollten diese Produktionskapazitäten in Nordamerika und Asien ausbauen, dort unter anderem insbesondere in Indien.

FRANKREICH - Erdbeben

Ein ungewöhnlich heftiges Erdbeben und zwei Nachbeben haben am Wochenende den Westen Frankreichs erschüttert. In mindestens zwei Dörfern wiesen die Kirchtürme große Risse auf, Dutzende Häuser wurden von der Feuerwehr für unbewohnbar erklärt.

SCHWEIZ - Klimaschutz, Steuern

Mit fast 60 Prozent hat die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer für ein neues Klimaschutzgesetz gestimmt. Das Gesetz sieht vor, den Öl- und Gasverbrauch schrittweise zu senken. So soll etwa der Umstieg auf klimafreundliche Heizungen finanziell gefördert werden. Auch Unternehmen, die in den Klimaschutz investieren, bekommen Geld vom Staat - insgesamt 3,2 Milliarden Franken sind vorgesehen. Ziel: Bis 2050 soll die Schweiz CO2-neutral sein. Knapp 79 Prozent der Schweizer stimmten außerdem dafür, dass multinationale Großkonzerne künftig die in der OECD vereinbarte Mindeststeuer von 15 Prozent entrichten müssen. In vielen Kantonen ist das bislang nicht der Fall.

USA - Geldpolitik

Laut Tom Barkin, Präsident der Fed in Richmond, ist die Inflation immer noch zu hoch. Er müsse überzeugt sein, dass sie sich rascher verlangsame, bevor er ein Ende der Zinserhöhungen befürworte.

USA/CHINA

Am letzten Tag seines Besuchs in Peking ist US-Außenminister Antony Blinken am Montag mit dem ranghohen Außenpolitiker Wang Yi zusammengetroffen. Bei den Beratungen sollte es um eine Verbesserung der angespannten bilateralen Beziehungen gehen. Diplomaten hielten ein Treffen zwischen Blinken und Chinas Staatschef Xi Jinping für wahrscheinlich. Wang steht in der Hierarchie der Kommunistischen Partei Chinas über Außenminister Qin Gang. Mit diesem hatte Blinken am Sonntag siebeneinhalb Stunden gesprochen und damit länger als erwartet.

ERNEUERBARE ENERGIEN

Die EU-Staaten haben das europäische Ziel für den Ausbau erneuerbarer Energien deutlich nach oben gesetzt und zwar von bisher 32 auf bis zu 45 Prozent im Jahr 2030. "Das bedeutet eine Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien gegenüber dem erreichten Stand 2021 von knapp 22 Prozent", hob das Nundeswirtschaftsministerium hervor.

BAYER

Unternehmenschef Bill Anderson bereitet laut "FT" einen radikalen Abbau der internen Bürokratie vor. Er will Wissenschaftlern und operativen Managern mehr Mitspracherecht geben, um den Konzern innovativer und effizienter zu machen.

DEUTSCHE BAHN

Mit 70 unterschiedlichen Maßnahmen will der Bund laut FAZ die Deutsche Bahn wieder zurück auf Kurs bringen. Das geht aus dem Fortschrittsbericht des Bundesverkehrsministeriums vor, der am Dienstag vorgestellt werden soll.

ASTRAZENECA

plant laut "FT", das China-Geschäft auszugliedern und separat in Hongkong zu notieren, um sich vor den wachsenden geopolitischen Spannungen zu schützen.

INTEL

will in Israel nach Angaben der Regierung 25 Milliarden Dollar in ein neues Werk investieren.

ORSTED

arbeitet laut Vorstandschef Mads Nipper "sehr hart" daran, sein geplantes Projekt Hornsea 3 vor der Küste Yorkshires, das größte Offshore-Windprojekt der Welt, rentabel zu machen, nachdem es im März davor gewarnt hatte, dass es durch finanziellen Druck zum Scheitern gebracht werden könnte.

UBS

Credit Suisse (CS) steht nach der Übernahme durch UBS möglicherweise eine massive Verkleinerung des Investmentbanking-Geschäfts bevor, wie Aussagen von CEO Sergio Ermotti vermuten lassen.

VIVENDI

verkauft das Verlagsgeschäft Editis an International Media Invest für eine nicht genannte Summe.

