Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 19.06.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 692 internationalen Medien
Massiver Impact erwartet! – % News % – Hier ist man diese Woche dabei!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CN9S | ISIN: IE00BLRPRR04 | Ticker-Symbol: WRLD
Tradegate
16.06.23
16:57 Uhr
4,443 Euro
+0,038
+0,85 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,4094,41309:46
4,4094,41309:46
PR Newswire
19.06.2023 | 08:06
46 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 19

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF

5.992000 USD

IE00BJXRZJ40

16 June 2023

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF

(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF

2.725100 USD

IE00BJXRZ273

16 June 2023

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

4.282400 USD

IE00BLRPQH31

16 June 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

S

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

1.888200 USD

IE00BLRPQJ54

16 June 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.813900 USD

IE00BLRPRR04

16 June 2023


RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

3.296900 USD

IE00BLRPRQ96

16 June 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF

(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE EM INT & ECOM ETF

4.244400 USD

IE000HJV1VH3

16 June 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF

(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE PET CARE UCITS ETF

3.873100 USD

IE000QRNAC66

16 June 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

5.225700 USD

IE000RMSPY39

16 June 2023


Das sind die KI-Gewinner
Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist!
Hier klicken
© 2023 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.