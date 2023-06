EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

NEON EQUITY AG begrüßt Positionierung ihrer Beteiligung publity als grüner Asset Manager



19.06.2023 / 08:20 CET/CEST

NEON EQUITY AG begrüßt Positionierung ihrer Beteiligung publity als grüner Asset Manager Frankfurt am Main, 19. Juni 2023 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, begrüßt die Fokussierung ihrer Beteiligung publity AG ("publity") als grünen Asset Manager ausdrücklich und erwartet davon auch positive Perspektiven für die Geschäftsentwicklung von publity. publity hat angekündigt im Rahmen ihres nachhaltigen Wachstums künftig einen strategischen Schwerpunkt auf das Management von ESG-konformen Immobilien und vor allem auf die permanente Weiterentwicklung von Objekten nach ESG-Kriterien zu legen. Bis 2030 will publity als Asset Manager 50 % ESG-konforme Gebäude betreuen und diesen Anteil langfristig auf 100 % erhöhen. publity verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Dazu gehören Umweltschutzmaßnahmen, wie beispielsweise Stromtankstellen für Elektroautos, schadstoffarme Heiz- und Kühlsysteme, der Einsatz erneuerbarer Energien sowie Wasser- und Abfallersparnis. Aber auch Dach- und Fassadenbegrünungen zählen dazu, ebenso wie Bienenhaltung auf Dächern sowie Obst- und Gemüseanbau in den Immobilien. Für die Ausstattung der Büros sollen verstärkt heimische, nachhaltige und recycelte Materialien zum Einsatz kommen. Daneben spielen auch Objektsicherheit, Digitalisierung und soziale Arbeitsplatzgestaltung eine zentrale Rolle bei der ESG-Ausrichtung von Objekten. Bereits heute verwaltet publity als Asset Manager die Green Buildings ihrer Kunden, die bereits mehrfach wegen ihrer hohen ESG-Standards zertifiziert wurden. Darüber hinaus wird publity mit dem neu etablierten Geschäftsfeld "Green-Advisory" ihr Know-how im Bereich ESG-konformer Umbau von Büroimmobilien vermitteln. NEON EQUITY ist mit mehr als 50 % an publity beteiligt und begleitet das Unternehmen seit vielen Jahren bei seinem strategischen Wachstum. Thomas Olek, CEO, Großaktionär und Gründer von NEON EQUITY: "Als Impact Investor unterstützen wir diese ESG-konforme Fokussierung von publity ausdrücklich. Ich bin überzeugt, dass damit positive ESG-Effekte für Menschen und Umwelt mit guten wirtschaftlichen Perspektiven für publity einhergehen. Diesen Ansatz verfolgen wir bei allen unseren Beteiligungen und sehen ihn bei publity bestens umgesetzt." Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

