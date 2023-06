The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2023ISIN NameDE000CB0BW91 COBA STUFENZANL 357 15/23NO0010767726 A.P.MOELLER-MAERSK 16-23XS1840619610 WORLD BK 18/23 MTNBE0000328378 BELGIQUE 13-23DE000HLB3C25 LB.HESS.THR BON16/23BAYNDE000HLB3DT3 LB.HESS.THR BON16/23 DAIDE000HLB3B18 LB.HESS.THR BON16/23BMWDE000HLB1CQ5 LB.HESS.-THR.IS.16/23DE000HLB09V2 LB.HESS.-THR. IHS 15/23XS2342977324 MEGA WIS.GL. 21/23 REGSAU3FN0043238 WESTPAC BKG 18/28 FLR MTNDE000DFK0BJ5 DZ BANK IS.A1410 VAR