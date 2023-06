Astrazeneca plant das China-Geschäft auszugliedern und separat in Hongkong zu notieren (FT)Aventa AG prüft Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten KapitalsOrsted arbeitet "sehr hart" daran, sein geplantes Projekt Hornsea 3 vor der Küste Yorkshires, rentabel zu machen Swiss Steel Group gibt Änderungen im Anteilsbesitz ihrer Grossaktionäre bekanntUBS-Chef Sergio Ermotti blickt nach der Übernahme von Credit Suisse zuversichtlich in die ZukunftUBS-Chef deutet massive Verkleinerung des Investmentbankings bei CS anVivendi verkauft das Verlagsgeschäft Editis an International Media Invest für eine nicht genannte Summe Boeing: Flugzeugbauer erhöht 20-Jahres-Prognose für Flugzeugauslieferungen Bayer - Unternehmenschef Bill Anderson bereitet einen radikalen Abbau der internen Bürokratie vor ...

