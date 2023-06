Am Freitagabend hat der Laborausrüster Sartorius den Markt mit einer Prognosesenkung überrascht. Im frühen Handel bricht der DAX-Wert daraufhin prozentual zweistellig ein. Erste Analysten reagieren und streichen ihre Kursziele zusammen, sehen allerdings unverändert deutliches Upside-Potenzial für den Titel.Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 500 auf 470 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Leuchten passte in einer am Montag vorliegenden ...

