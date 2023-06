LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat 1&1 von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 13 Euro gesenkt. Die Entscheidung der Regulierungsbehörde über eine weitere Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen im Jahr 2024 könnte die deutsche Telekommunikationslandschaft umgestalten, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Um den jüngsten Quartalszahlen des Mobilfunkanbieters 1&1 sowie den Prognosen für einen langsameren Netzausbau Rechnung zu tragen, der für eine gewisse Zeit höhere Roaming-Kosten mit sich bringt, habe er seine Umsatz- und Ergebnis-Schätzungen (Ebitda) für 2023 und darüber hinaus erheblich reduziert. Zudem geht er davon aus, dass 1&1 in den Jahren 2024 und 2025 einen negativen FCF erwirtschaften wird, da die Investitionen zunehmen dürften./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 16:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503

