Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein schwacher Handelsstart ab. Der DAX dürfte dabei seiner jüngsten Rekordjagd zunächst etwas Tribut zollen. Zum Wochenauftakt wird der deutsche Leitindex knapp 0,5 Prozent schwächer bei 16.283 Punkte erwartet. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zum Auftakt der neuen Handelswoche beeinflussen:1. Leichte Verluste an der Wall StreetEine starke ...

