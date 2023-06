DJ Habeck räumt Fehler beim Gebäudeenergiegesetz ein

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in Bezug auf das Heizungsgesetz Fehler beim Timing eingestanden. Der Zeitdruck, unter dem das Gesetz entstanden sei, sei "enorm" gewesen, wie er in der ARD-Talkshow Anne Will am Sonntagabend einräumt.

"Ich will mich da gar nicht rausstehlen." Den Vorwurf, das Gesetz sei handwerklich schlecht gemacht, wies er jedoch zurück. Er habe große reale Sorge gehabt, dass "wir nicht genug Gas im Winter haben", sagte Habeck. "Meine Haltung, und ich glaube auch die der meisten Deutschen, war: Jetzt bitte nicht die Gaskrise verschärfen.

"Aber als das Gesetz dann zu Beginn des Jahres "öffentlich wurde", sei man schon ganz gut durch den Winter gekommen, "die Speicher waren noch angemessen voll, die Krise war scheinbar abgewendet". Es sei das Gefühl entstanden: "Jetzt nicht noch das nächste Gesetz". Diese veränderte Erwartungshaltung habe er nicht gespürt und reflektiert. Von dem Fehler hätten sich weitere abgeleitet.

"Wir haben zu lange weitergemacht wie im Jahr 22", so Habeck. "Es war ein Tropfen zu viel an Gesetzgebung", so Habeck. Er hoffe jedoch, dass sich jetzt die Debatte "beruhigt und auch im gewissen Sinne rationalisiert".

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2023 02:26 ET (06:26 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.