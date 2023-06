EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

La Française Group: Guillaume Cadiou zum Chairman der La Française Gruppe ernannt



19.06.2023 / 09:03 CET/CEST

Guillaume Cadiou zum Chairman der La Française Gruppe ernannt Paris, 19. Juni 2023 - Der Aufsichtsrat der La Française Gruppe hat auf seiner Sitzung am 15. Juni Guillaume Cadiou mit sofortiger Wirkung zum Chairman des Unternehmens ernannt. Guillaume Cadiou, ehemaliger Chief Executive Officer der La Française Gruppe, folgt auf Patrick Rivière, der in Ruhestand geht. Patrick Rivière war fünfzehn Jahre lang im Konzern tätig, zunächst als Chief Executive Officer und später als Chairman. In dieser Zeit haben Patrick Rivière und das Managementteam eine ehrgeizige Wachstumsstrategie umgesetzt, die es La Française ermöglichte, in Frankreich und in ganz Europa zu einem anerkannten Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung zu werden. Über La Française Die großen Veränderungen, die mit den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen verbunden sind, sind eine Chance, die Zukunft zu überdenken. Die neuen Ansatzpunkte, die identifiziert wurden, werden das Wachstum sowie die Finanz- und Immobilienperformance von morgen bestimmen. Die zukunftsorientierte Anlagestrategie der La-Française-Unternehmensgruppe basiert auf dieser Überzeugung und Mission. Die Unternehmensgruppe setzt ihre Innovationsfähigkeit und Technologie ein, um für ihre Kunden Anlagelösungen zu entwickeln, die Performance und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. La Française ist in die Geschäftsbereiche Finanz- und Immobilienanlagen aufgegliedert und konzentriert sich auf die Geschäftsentwicklung mit institutionellen und privaten Kunden in Frankreich und im Ausland. La Française verwaltet ein Vermögen von 49 Milliarden Euro und ist in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur vertreten (Stand: 31.12.2022). La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), Mitglied der Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Langfristige Ratings A+/Aa3/AA- von S&P (12/2021) / Moody's (02/2022) / Fitch (05/2022). Pressekontakt: Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Herausgegeben von La Française AM Finance Services, mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich. Sie wird von der "Autorité de Contrôle Prudentiel" als Wertpapierdienstleistungsunternehmen unter der Nummer 18673 X reguliert und ist eine Tochtergesellschaft von La Française. Informationen zur Website der Aufsichtsbehörde: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org



