Hamburg (ots) -Am 21. Juni ist der Aktionstag des erholsamen Schlafes. Ab jetzt werden die Tage wieder kürzer und die Nächte länger. Für uns ein Grund zu fragen: Was braucht man für einen guten Schlaf?Ein Bett, das besten Liegekomfort garantiert, ein Ambiente, das Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, ein gutes Raumklima und verdunkelnde Filter am Fenster. Die Boxspring- und Polsterbetten und Schlafzimmerprogramme der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion gehen auf das individuelle Komfort-Empfinden ein und lassen dabei viel Gestaltungsspielraum. Lassen Sie sich von unseren Einrichtungsideen inspirieren - vom gemütlichen Bett bis zur kühlenden Sommer-Bettwäsche, vom schalldämpfenden Bodenbelag bis zur beruhigenden Wandfarbe, von der praktischen Nacht-tischleuchte bis zum verdunkelnden Wabenplissee mit Thermo-Effekt.Boxspring- und Polsterbetten bieten besonderen KomfortVon gutem Schlaf träumt jeder. Wenn Betten punktgenau stützen und entlasten ist eine erholsame Nacht garantiert. Bei Boxspringbett VITA stehen diverse Aufbauhöhen, Härtegrade, Matratzen und Topper-Varianten zur Auswahl und ermöglichen ein auf jedes Rückgrat angepassten Schlafkomfort.Holz- und Lackbetten, Schränke und Nachttische für Schlafzimmer aus einem GussBei unseren Schlafraumprogrammen liegen die Möbel vom Bett bis zum Schrank gestalterisch auf einer Linie. Das erzeugt Harmonie und lässt Sie zur Ruhe kommen. Ob Massivholz, Lack oder eine Kombination aus Holz und Lack, ob ganz natürlich, nordisch-gemütlich oder klassisch - hier stehen viele Varianten zur Option - ganz nach dem persönlichen Wohnstil.Massivholzmöbel mit Lamellen-Optik und Lack-Elementen nach WunschdosierungMassivholz hat Charme und strahlt Wärme aus - genau richtig für den Raum, in dem Wohlbefinden so wichtig ist. Beim Schlafraumprogramm MATO aus massiver Eiche trifft der traditionelle Werkstoff mit der sinnlichen Maserung auf eine geradlinige Form, auf moderne Lackelemente und aufwendig gearbeitete Details.Weitere Infos und das BILDMATERIAL stehen hier zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Andrea KramerSCHÖNER WOHNEN-KollektionPR/ KommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 3847E-Mail: andrea.kramer@rtl.dehttp://www.schoener-wohnen-kollektion.deOriginal-Content von: SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41298/5537211