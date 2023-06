Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: S1/E1 What is Investor Relations? With Emmanuel Thomassin - CFO, Delivery Hero Street Tweets (00:32:48), 18.06. Börsepeople im Podcast S7/12: Matthias RederMatthias Reder ist nach mehr als 20 Jahren Bankerfahrung in Österreich in die Bitcoin-Welt in Österreich gewechselt, also vom Valutatag zur Valutasekunde, wie er sagt. Wir sprechen über jeweils rund 10 Jahre bei der Kremser Bank und dann bei der RLB Burgenland, Schwerpunkte Marketing, Vertriebssteuerung und auch Beschwerdenmanagement, danach ging es in die Teilselbstständigkeit samt Compliance-Job bei Coinfinity und später Key Account Management ebendort. Wir reden über das BMI, Rette Dein Geld, ein Buch mit ...

