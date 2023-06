DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Habeck räumt Fehler beim Gebäudeenergiegesetz ein

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in Bezug auf das Heizungsgesetz Fehler beim Timing eingestanden. Der Zeitdruck, unter dem das Gesetz entstanden sei, sei "enorm" gewesen, wie er in der ARD-Talkshow Anne Will am Sonntagabend einräumt. "Ich will mich da gar nicht rausstehlen." Den Vorwurf, das Gesetz sei handwerklich schlecht gemacht, wies er jedoch zurück. Er habe große reale Sorge gehabt, dass "wir nicht genug Gas im Winter haben", sagte Habeck. "Meine Haltung, und ich glaube auch die der meisten Deutschen, war: Jetzt bitte nicht die Gaskrise verschärfen.

Schweizer sprechen sich mehrheitlich für CO2-Neutralität bis 2050 aus

Klares Ja für den Klimaschutz: Die Schweizer haben in einem Referendum für ein Gesetz gestimmt, das ihr Land bis 2050 CO2-neutral machen soll. Für das sogenannte Klima- und Innovationsgesetz sprachen sich laut dem offiziellen Ergebnissen 59,1 Prozent aus. Die Wähler stimmten zudem mit überwältigender Mehrheit für eine Mindeststeuer von 15 Prozent für große, international tätige Unternehmen.

EU und Kenia wollen Verhandlungen über Freihandelsabkommen abschließen

Die EU und Kenia stehen vor dem Abschluss eines gemeinsamen Freihandelsabkommens. Der für Außenhandel zuständige EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis wurde am Montag zu einer feierlichen Zeremonie mit Kenias Präsident William Ruto und Handelsminister Moses Kura zur Besiegelung der Vertragsverhandlungen in Nairobi erwartet. Vorab sprach der Lette von einem "bedeutsamen Tag".

Chinas Außenpolitik-Chef schließt "Kompromisse" in Taiwan-Frage aus

Der höchste Außenpolitiker Chinas, Wang Yi, hat bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken jegliche Kompromisse in der Taiwan-Frage ausgeschlossen. "In dieser Frage hat China keinen Spielraum für Kompromisse oder Zugeständnisse", zitierte der Staatssender CCTV Wang. Die USA müssten sich "an das Ein-China-Prinzip halten, Chinas Souveränität und territoriale Integrität achten und sich klar gegen eine 'Unabhängigkeit Taiwans' stellen".

Republikanische Spitzenpolitiker kritisieren Trump in Dokumentenaffäre

Nach der Anklage gegen Donald Trump in der Dokumentenaffäre haben mehrere republikanische Spitzenpolitiker den früheren US-Präsidenten wegen seines Umgangs mit Geheiminformationen kritisiert. In den wichtigsten Politik-Talkshows am Sonntag ging etwa Trumps früherer Verteidigungsminister Mark Esper hart mit seinem Ex-Chef ins Gericht, aber auch republikanische Präsidentschaftsbewerber wie Mike Pence, Asa Hutchinson und Chris Christie bemängelten Trumps Verhalten.

Nordkoreas Regierungspartei übt scharfe Kritik nach gescheitertem Satellitenstart

Nach dem gescheiterten Start eines Spionagesatelliten hat Nordkoreas Regierungspartei scharfe Kritik an den Verantwortlichen geübt. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete von dem Treffen des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, die Regierungspartei habe "die Funktionäre, welche die Vorbereitungen für den Satellitenstart unverantwortlich geleitet haben, hart kritisiert" und eine Untersuchung des "schwerwiegenden" Versagens angeordnet.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.