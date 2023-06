Zweimal hintereinander den Lipper-Award gewonnen - der Antecedo Independence Invest ist ein Fonds, der langfristig eine stabile Rendite verspricht. Antecedo-Manager Kay-Peter Tönnies erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, wie das Optionen-Modell des Antecedo Independent Invest funktioniert, warum der Fonds in Krisen als Gewinner dasteht und für welche Anleger der Fonds wirklich geeignet ist. meingeldmedien oneonone investment fonds optionen geldanlage Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Investment? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/frankfurter-kreis/investmentfonds-roundtables/esg-steht-der-klimawandel-vor-einer-geopolitischen-lage/ https://www.mein-geld-medien.de/wirtschaft/esg-mit-neuer-dimension/

