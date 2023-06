PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einschätzung für die Aktien von Beiersdorf um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" erhöht. Das Kursziel stockte Analyst David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie von 112 auf 139 Euro auf. Nach eingehender Analyse ist der Experte sehr optimistisch für die Wachstumsdynamik der Marke Nivea. Zudem stützten die Ambitionen mit La Prairie und die Trends in der Dermakosmetik. Die Markterwartungen hält Hayes noch für konservativ./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 17:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005200000