© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Laut der Bank of America (BofA) werde die Nvidia-Aktie weitere Kursgewinne verzeichnen und eine führende Rolle in der Halbleiterindustrie spielen. Bei anderen Titeln ist die Bank weniger bullish.

Die Bank of America behält ihre Kaufempfehlung für den Chiphersteller bei. Am Mittwoch hatte die Nvidia-Aktie ein weiteres Rekordhoch erreicht. Die Rallye hat das Unternehmen wieder über eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar gebracht. BofA-Analyst Vivek Arya sagte, er sei besonders optimistisch in Bezug auf die neue Grafikkarte von Nvidia und die neue Spielversion.

"Nvidia gewinnt weiterhin Marktanteile, da neue Karten auf den Markt kommen", zitiert CNBC Arya. Und weiter: "Nvidia hat seinen Anteil an Grafikkartennutzern auf 76,4 Prozent erhöht. Wir sehen das Potenzial für beschleunigte Adoptionstrends mit der bevorstehenden Veröffentlichung der RTX 4060, der neuesten Karte in Nvidias populärster '60er Serie', die in erster Linie auf Mainstream-/Enthusiast-Gamer abzielt."

Nvidia steht im Mittelpunkt eines KI-Booms an der Wall Street. Die Aktie ist in diesem Jahr um mehr als 191 Prozent gestiegen. Anleger setzen massiv auf den KI-Player, nachdem das Unternehmen kürzlich eine atemberaubend starke Prognose für die zukünftige Nachfrage abgegeben hat.

Die Bank of America bezeichnet Nvidia aufgrund seines Gaming-Potenzials und seiner führenden Rolle im Bereich der Künstlichen Intelligenz als Top-Pick in der Halbleiterbranche. Den Rivalen AMD stuft die BofA auf "Neutral" und Intel bekommt sogar ein "Underperform"-Rating. Die beiden Unternehmen würden demnach weiterhin Marktanteile verlieren.

Und auch Morgan Stanley-Analyst Joseph Moore ist bullish für Nvidia. Er änderte seinen Top-Pick von AMD zu Nvidia und erhöhte sein Kursziel mit der Begründung, das Unternehmen habe ein größeres unmittelbares Aufwärtspotenzial als andere KI-Aktien.

Die durchschnittliche Empfehlung der 50 Analysten lautet für die Nvidia-Aktie weiterhin "Kaufen". Laut Marketscreener impliziert das durchschnittliche Kursziel ein Aufwärtspotenzial von nur noch rund fünf Prozent. Trotz der Mega-Rallye der vergangenen Wochen gilt die Aktie noch nicht als überkauft. Der Relative Strength Index (RSI) - das Maß für die Dynamik einer Aktie - liegt bei Nvidia laut dem Analysechannel StockRSI bei 66,13. Erst ab einem RSI-Wert von 70 oder mehr über einen Zeitraum von 14 Tagen gilt eine Aktie als überkauft.

Tipp aus der Redaktion: FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Pharma-Werte. Jetzt kostenlosen Report hier herunterladen!

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion