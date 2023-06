An den Märkten bahnt sich eine handfeste Überraschung an. Entgegen allen Wahrscheinlichkeiten könnte 2023 der Absturz in eine Rezession ausbleiben, wie er sonst immer nach einer Phase straffer Notenbankpolitiken folgt. "Wir könnten nach 1967 jetzt das zweite Jahr sehen, in denen ein solches Kunststück gelingt", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Die aus dem Markt gewonnenen monetären Indikatoren bewegen sich in diese Richtung." Im Verlaufe dieses Jahres zeigten sich die Rezessionsrisiken sehr groß. "Eigentlich sind sie es auch ...

