DJ ZVEI: Elektroexporte im April erneut gewachsen

BERLIN (Dow Jones)--Im April haben sich die nominalen Ausfuhren der deutschen Elektro- und Digitalindustrie um 7,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 19,0 Milliarden Euro erhöht. Das gab der Branchenverband ZVEI bekannt. Mit einem Plus von 10,7 Prozent gegenüber Vorjahr in den ersten vier Monaten 2023 erreichten die aggregierten Branchenexporte demnach einen Wert von 84,2 Milliarden Euro. Bei den Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland fielen die Zuwächse laut den Angaben sowohl im April mit 8,6 Prozent als auch von Januar bis April mit 13,4 Prozent etwas höher aus als bei den Ausfuhren.

"Entsprechend war die deutsche Elektro-Außenhandelsbilanz mit minus 5,8 Milliarden Euro auch in den ersten vier Monaten 2023 leicht defizitär", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Die Branchenlieferungen nach Europa wurden im April laut ZVEI 10,3 Prozent gegenüber Vorjahr auf 12,0 Milliarden Euro gesteigert. Besonders hohe Zuwächse verzeichneten die Elektroausfuhren in die Niederlande mit einem Plus von 39,0 Prozent. Die deutschen Elektrolieferungen in die Länder außerhalb Europas kamen im April auf 7,0 Milliarden Euro, womit sie ihren Vorjahreswert um 1,8 Prozent übertrafen.

