Berlin (ots) -Tamer Ates ist der Inhaber der Sanirova GmbH mit Sitz in Berlin. Gemeinsam mit seinem Expertenteam realisiert er maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Haus- und Wohnungssanierungen. Die Kunden des Immobilienspezialisten können sich somit auf einen Ansprechpartner mit breit gefächerten Angeboten aus einer Hand verlassen. Dadurch sparen die Eigentümer viel Zeit, Geld und Nerven bei der Sanierung ihrer Immobilien. Hier erfahren Sie, worauf es bei einer Immobiliensanierung ankommt.Wer seine Immobilie saniert, investiert neben reichlich Zeit und Geld auch kostbare Nerven in das Objekt. Natürlich zahlt sich diese Investition aus - vor allem langfristig gesehen. Dennoch kommt es bei der Renovierung von Häusern oder Wohnungen immer wieder zu ärgerlichen Fehlern. Sie verbrauchen unnötige Ressourcen und kosten Eigentümer häufig mehr als nur Geld. Daher sollten sie bei ihrer Immobiliensanierung auch keine Kompromisse eingehen. Es gilt, die häufigsten Fehler zu kennen, um sie verlässlich vermeiden zu können, wie auch Tamer Ates von der Sanirova GmbH bestätigt. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der Experte seine Klienten mit effektiven Lösungen im Bereich Haus- und Wohnungssanierung. Er weiß damit genau, worauf es zu achten gilt und welche Fehler unbedingt vermieden werden sollten. Um welche es sich dabei im Detail handelt, hat er Tamer Ates im Folgenden zusammengefasst.1. Mangelhafte PlanungEiner der größten Fehler bei der Immobiliensanierung ist eine unzureichende Planung. So verzichten viele Eigentümer darauf, im Vorfeld einen detaillierten Renovierungsplan zu erstellen. Wenig verwunderlich also, warum die Arbeiten am Objekt schlecht organisiert sind und unnötig viele Ressourcen verbrauchen. Unvorhergesehene Probleme wie fehlende Materialien, nicht ausgeführte Arbeiten oder unerwartet hohe Kosten stellen sich ohne gründliche Planung nämlich rasch ein.2. Das Budget wird zu niedrig angesetztDie Sanierung von Immobilien geht mit einem nicht zu unterschätzenden Kostenaufwand einher. Problematisch ist diesbezüglich, dass viele Eigentümer die Ausgaben deutlich zu niedrig ansetzen. Sie überschreiten ihr vorhandenes Budget, da sie zum Beispiel auf eine realistische Kostenschätzung verzichtet haben. Auch unvorhergesehene Probleme, die mithilfe eines Renovierungsplans einfach hätten vermieden werden können, zehren ihre finanziellen Mittel auf. Es ist damit unverzichtbar, nicht nur ein realistisches Budget für die Sanierung festzulegen, sondern auch eine Notfallreserve einzuplanen.3. Die Qualität wird vernachlässigtEin weiterer gravierender Fehler bei der Immobiliensanierung stellt die Verwendung minderwertiger Materialien dar. Auch versuchen einige Eigentümer Geld zu sparen, indem sie die günstigsten Handwerker ihrer Region beauftragen. Langfristig gesehen führt das immer wieder zu teuren Problemen. Schließlich verschleißen minderwertige Materialien schneller - und auch eine schlechte Leistung muss nachträglich oft ausgebessert werden, weshalb kostenintensive Reparaturen folglich nicht lange auf sich warten lassen.4. Verzicht auf professionelle HilfeZusätzlich versuchen Eigentümer häufig Kosten zu sparen, indem sie auf die Zusammenarbeit mit einem Experten verzichten. Dies kann jedoch zu mitunter schwerwiegenden Problemen führen - vor allem, wenn es um komplexe Arbeiten an der Elektrik, den sanitären Anlagen oder gar der Statik einer Immobilie geht. Es sollten daher dringend Experten wie Architekten, Bauingenieure oder Handwerker hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen und spätere fatale Folgen zu vermeiden.5. Der Zeitplan der Sanierung wird deutlich überschrittenVerzögerungen bei der Immobiliensanierung kosten nicht nur wertvolle Nerven. Sie können auch zu erheblichen finanziellen Verlusten führen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein Objekt während der Renovierung nicht vermietet oder verkauft werden kann. Daher müssen Eigentümer unbedingt darauf achten, einen realistischen Zeitplan für die Sanierung ihrer Immobilie zu erstellen - im besten Fall lassen sie diesen durch Profis anfertigen. Eine regelmäßige Fortschrittsüberwachung ist ebenfalls unverzichtbar, um Verzögerungen zu minimieren. Gleiches trifft auf das Beauftragen professioneller Handwerker zu: Erfahrene Dienstleister sind in jedem Fall zu bevorzugen.Vermeiden Eigentümer diese häufigen Fehler, können sie letztlich mit den bestmöglichen Ergebnissen bei ihrer Immobiliensanierung rechnen. Zugleich sparen sie nicht nur auf lange Sicht wertvolle Zeit, Nerven und bares Geld ein.Sie möchten Ihre Immobilie bedarfsoptimiert sanieren und dabei teure Fehler verlässlich ausschließen? Melden Sie sich jetzt bei den Experten der Sanirova GmbH (https://www.sanirova.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:SANIROVA GmbHHaus- und WohnungssanierungVertreten durch: Tamer AtesE-Mail: angebot@sanirova.deWebsite: https://www.sanirova.deOriginal-Content von: SANIROVA GmbH Haus- und Wohnungssanierung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169801/5537343