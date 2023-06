NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die europäischen Versorgerwerte dürften sich im zweiten Halbjahr besser als der Gesamtmarkt entwickeln, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Montag vorliegenden Studie. Er begründete diese Einschätzung günstigeren Konjunkturaussichten, dem nahenden Ende des Zinserhöhungszyklus sowie Gaspreisen, die sich dem langfristigen Durchschnitt nähern./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2023 / 17:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 00:45 / EDT

DE0007037129