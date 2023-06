Das Währungspaar EUR/USD konnte in den vergangenen Handelstagen kräftig hochlaufen und am Freitag bis 1,097 USD ansteigen. Dann kam EUR/USD wieder zurück und ging mit einer bärischen Tageskerze aus dem Handel. Aktuell zeigt sich EUR/USD bei 1,092 USD tiefer. Die bärische Tageskerze vom Freitag könnte ein Verlaufshoch andeuten, also einen bevorstehenden Kursrücksetzer im laufenden Aufwärtstrend. Dieser Rücklauf sollte dann den 10er-EMA erreichen. ...

