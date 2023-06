Der DAX konnte am Freitag weiter ansteigen und die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter fortsetzen. Im Tageshoch erreichte der DAX 16.427 Punkte. Dann rutschte der DAX wieder ab und ging bei 16.357 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Montagmorgen zeigt sich der DAX im Bereich von 16.250 Punkten erneut tiefer. Zu beachten ist dabei der S&P 500, der am Freitag ebenfalls weiter ansteigen und dabei im Tageshoch den oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart ...

