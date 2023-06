DJ Verbände fordern neue Rechtsform für gebundenes Vermögen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--22 Wirtschaftsverbände haben von der Bundesregierung die baldige Einführung einer neuen Rechtsform für Unternehmen mit gebundenem Vermögen gefordert. Vor allem dem Mittelstand würde eine eigenständige neue Rechtsform helfen, wie sie im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, erklärte die Stiftung Verantwortungseigentum. In einem gemeinsamen Papier stellten die Verbände, unter ihnen der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), der Startup-Verband, der Digitalverband BVDW und der Blockchain-Verband, Eckpunkte für die Einführung einer Gesellschaft mit gebundenem Vermögen (GmgV) auf.

Insbesondere für das drängende Nachfolgeproblem im Mittelstand verspreche eine eigenständige neue Rechtsform Abhilfe. Sie böte Unternehmen die Möglichkeit, den Pool potenzieller Nachfolger erheblich zu erweitern und die Unternehmensnachfolge unabhängig von der genetischen Familie oder der individuellen Vermögenslage zu gestalten, indem Anteile zum Nennwert weitergegeben würden und nicht vererbbar wären. Auch für nicht-Exit-orientierte Start-ups sowie Sozialunternehmen böte die GmgV mehr Gestaltungsfreiheit, Unternehmen unabhängig und wirtschaftlich nachhaltig aufzubauen, indem Gewinne rechtsverbindlich im Unternehmen verblieben und seiner Entwicklung dienten.

"Der Wirtschaftsstandort Deutschland muss für den Mittelstand attraktiv bleiben, denn dieser ist das Rückgrat und der Ausbildungsgarant der Wirtschaft. Dafür müssen wir das drängende Nachfolgeproblem angehen", sagte der BVMW-Vorsitzende Markus Jerger. "Eine neue Rechtsform, die Anteile zum Nennbetrag festsetzt und Betrieben erlaubt, die Nachfolgefrage auch außerhalb der Familie einfacher zu regeln, ohne dass geeignete Kandidaten und Betriebe sich tief verschulden müssen, ist da eine sehr gute Option."

Als Eckpunkte, die für eine neue Rechtsform unabdingbar seien, benannten die Verbände eine "unabänderliche Vermögensbindung", ein "aktives Gesellschafterverständnis" und die Weitergabe der Anteile zum Nennwert, eine Offenheit für unternehmerische Zielsetzungen und Zwecke sowie die "bestmögliche Absicherung" der Vermögensbindung mithilfe eines Aufsichtsverbands. Vor allem Vermögensbindung, Aufsichtsverband und die Weitergabe zum Nennwert machten die Einführung einer eigenständigen neuen Rechtsform erforderlich.

Eine Eingliederung in bestehende Rechtsformen, beispielsweise im GmbH-Recht, würde eine rechtssichere Vermögensbindung nicht erlauben und dem Bedarf nicht ausreichend Rechnung tragen, so die Verbände. Zudem sei die Rechtsform steuerrechtlich genauso zu behandeln wie alle anderen Rechtsformen und dürfe keinesfalls als Steuersparmodell missbraucht werden können. "Die GmgV würde den Kanon der Rechtsformen ergänzen, keine andere Rechtsform ersetzen oder schlechter stellen", heißt es in dem Papier. Man sehe darin "eine große Chance" für die Soziale Marktwirtschaft und damit den Wirtschaftsstandort Deutschland.

June 19, 2023

