Weltpremiere für die Kreislaufwirtschaft: Södra und Lenzing erhalten größte EU-LIFE-Förderung für Recycling-Projekt EU finanziert Textilrecycling-Projekt für Textilien im industriellen Maßstab

Enormer Schub für die Kreislaufwirtschaft

Lenzing und Södra - eine langjährige Partnerschaft für den systemischen Wandel Lenzing/Växjö - Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat gemeinsam mit dem schwedischen Zellstoffproduzenten Södra einen weiteren erfolgreichen Schritt in eine kreislauffähige Zukunft gesetzt. Das Projekt wird im Rahmen des Programmes LIFE 2022 [1] mit einem Zuschuss der EU von EUR 10 Mio. unterstützt, um das Recycling von Textilabfällen im industriellen Maßstab weiterzuentwickeln. Im Zuge ihres Projektes LIFE TREATS (Textile Recycling in Europe AT Scale) [2] bündeln beide Unternehmen ihre jahrzehntelange Erfahrung, ihr Wissen und ihre Technologie, um das einzigartige OnceMore®-Verfahren in diesem EU-mitfinanzierten Projekt weiterzuentwickeln, wobei Lenzing vor allem mit Know-how im Bereich Recycling und ihrer innovativen REFIBRA Technologie einen entscheidenden Beitrag leistet. Erst dadurch wird es künftig möglich sein, eine Vielzahl komplexer farbiger Textilien zu verarbeiten und zu recyceln, die eine Mischung aus Baumwolle, Polyester und anderen Komponenten, einschließlich Elastan, enthalten. Dieser nächste Schritt, der im zweiten Quartal 2023 startet und viereinhalb Jahre laufen wird, verwaltet und umfasst, neben der Errichtung einer Zellstoffanlagenlage und der gemeinsamen Prozessentwicklung, eine Erweiterung des OnceMore®-Prozesses. Dadurch können im schwedischen Södra Werk in Mörrum 60.000 Tonnen Zellstoff produziert werden, die zu 50 Prozent aus recyceltem Material und zu 50 Prozent aus erneuerbarem Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft bestehen. Zudem leistet dieses gemeinsame Projekt einen bedeutenden Beitrag zum EU-Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft, welcher von der Europäischen Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt (CINEA) unterstützt wird.

"Heutzutage wird nur ein Prozent des weltweiten Textilabfalls recycelt, was eine enorme Belastung für die Umwelt darstellt. Mit Hilfe dieser bedeutenden Finanzierung sind Södra und Lenzing bereit, eine der wichtigsten Lösungen im Bereich des Recyclings anzubieten und eine Kreislaufwirtschaft für Textilien zu ermöglichen", betont Åsa Degerman, Managerin von OnceMore® bei Södra. "Die Bewältigung des Textilabfallproblems erfordert neben technologischen Lösungen im industriellen Maßstab einen systematischen Ansatz", sagte Sonja Zak, Head of Textile Sourcing & Cooperations bei der Lenzing Gruppe. "Das LIFE TREATS Projekt verfolgt daher einen integrierten Ansatz, um einen echten Wandel zu ermöglichen und die negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen der Textilindustrie in der EU und darüber hinaus zu reduzieren", so Zak. "Als erstes Projekt dieser Art in großem Maßstab wird LIFE TREATS einen positiven Einfluss auf die gesamte Textilindustrie haben, neue zirkuläre Geschäftsmöglichkeiten eröffnen und den Anteil an recycelten Fasern in neuer Kleidung erhöhen", ergänzt Åsa Degerman, Managerin von OnceMore® bei Södra. Kommende Gesetze wie die EU-Abfallrahmenrichtlinie, die erweiterte Nutzerverantwortung, der Rückgang der Exportmärkte für gebrauchte Textilien und die beobachtete Verschlechterung der Qualität von gesammelten Textilien deuten auf erhebliche Veränderungen im Umfeld der Textilabfallbehandlung hin. Lenzing und Södra erkennen die Abfallhierarchie an und verpflichten sich zu ihr. Ihre Beschaffung wird sich nur auf die Fraktionen konzentrieren, die nicht anderweitig wiederverwendet werden können. Die Projektpartner wollen die Wiedernutzung von Alttextilien nicht untergraben, sondern die Deponierung oder Verbrennung wertvoller Faserressourcen verhindern.

Partnerschaft für den systemischen Wandel Um zu einer echten Kreislaufwirtschaft überzugehen, müssen mehrere beteiligte Parteien zusammenarbeiten. Lenzing stellt nur einen Teil der Wertschöpfungskette von Textilien und Vliesstoffen dar und fördert die Kooperation mit Partnern aus der gesamten Kette. Partnerschaften und Projekte wie diese helfen Lenzing dabei, den systemischen Wandel zu fördern und zu beschleunigen. Lenzing und Södra bündeln seit 2021 ihre Kräfte im Textil-Recycling und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Modebranche. Im Rahmen der Kooperation beabsichtigen die Unternehmen, ihr Wissen miteinander zu teilen und gemeinsam Verfahren zu entwickeln, um eine breitere Nutzung von cellulosehaltigen Alttextilien in großtechnischem Maßstab zu ermöglichen. Der gemeinsam weiterentwickelte Zellstoff OnceMore® wird anschließend unter anderem als Rohmaterial für die Produktion von Lenzings Spezialfasern der Marke TENCEL mit REFIBRA Technologie mitverwendet. Ziel von LIFE TREATS ist es, bis 2027 in der Lage zu sein, 50.000 Tonnen Textilabfälle pro Jahr zu verarbeiten. "Dieses Projekt ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir zusammen unsere Kräfte bündeln können, um Unternehmen entlang der Textilrecycling-Wertschöpfungskette miteinander zu verbinden", sagen Sonja Zak, Head of Textile Sourcing & Cooperations bei der Lenzing Gruppe und Åsa Degerman, Manager OnceMore® bei Södra. Im Sinne ihrer Vision der Kreislaufwirtschaft "Wir geben Abfall ein neues Leben. Jeden Tag" treibt Lenzing die Industrie in Richtung einer vollwertigen Kreislaufwirtschaft voran, indem das Unternehmen danach strebt, Abfällen in allen Aspekten seines Kerngeschäftes ein neues Leben zu schenken. Lenzing entwickelt seit Jahren zukunftsfähige Innovationen im Bereich Recycling, darunter ihre REFIBRA und Eco Cycle Technologien. Neben der Verwendung reinen Faserzellstoffs ermöglichen diese Technologien die Verarbeitung eines erheblichen Anteils von Recyclingmaterial, das aus Zuschnittresten aus der Baumwollproduktion und Alttextilien gewonnen wird. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/pinaccess.do?pinCode=iftlWoRDmmYd

Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von der eleganten Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: nämlich eine CO 2 -freie Zukunft zu verwirklichen.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2022

Umsatz: EUR 2,57 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.145.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen: 8.301



TENCEL, VEOCEL, LENZING, REFIBRA, ECOVERO, LENZING MODAL, LENZING VISCOSE, MICROMODAL und PROMODAL sind Marken der Lenzing AG.

Über Södra Södra wurde 1938 mit der Idee gegründet, gemeinsam stärker zu sein. Heute ist Södra mit 51.000 Familienwaldbesitzern als Mitgliedern der größte Waldbesitzerverband Schwedens. Gemeinsam besitzen Södras Mitglieder eine weltweit führende Industrie, die Waldrohstoffe zu erneuerbaren Produkten wie Zellstoff, Holz, Bausystemen, flüssigen Bioprodukten und Energie verarbeitet. Verwurzelt im Wald, bauen wir die Zukunft auf. Disclaimer LIFE22-ENV-SE-TREATS - 101113614 wird von der Europäischen Union kofinanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder von CINEA wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können für sie verantwortlich gemacht werden. [1] https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en [2] Project 101113614 - LIFE22-ENV-SE-TREATS



