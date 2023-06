EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Scout24 übernimmt Sprengnetter Gruppe - einen führenden Anbieter von Immobiliendaten und -bewertungen in Deutschland Strategische Produktakquisition stärkt die Wettbewerbsposition des ImmoScout24-Ökosystems

Sprengnetter bietet ein umfassendes und skalierbares Portfolio digitaler Bewertungssoftware, ein automatisiertes Bewertungsmodell (AVM) und Nachhaltigkeitsprodukte

Beide Unternehmen bündeln ihre Kräfte, um die Vereinfachung und Digitalisierung der Immobilienbewertung für Makler:innen, Finanzierungsberater:innen, Eigentümer:innen, Käufer:innen und Finanzinstitute voranzutreiben

Die Sprengnetter Gruppe wird weiter unter ihrer eigenen Marke arbeiten und CEO Jan Sprengnetter wird Mitglied des Leadership Teams von Scout24 München / Berlin, 19. Juni 2023 Scout24 hat eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von 75 % an der Sprengnetter Gruppe unterzeichnet. Sprengnetter wurde 1978 gegründet und hat sich durch kontinuierliche Innovation als ein führender Anbieter von Immobiliendaten und -bewertungen etabliert. Das Unternehmen bedient Kreditinstitute und die Immobilienwirtschaft mit Softwarelösungen, einem automatisierten Bewertungsmodell (Automated Valuation Model/AVM ) , Finanzierungsgutachten sowie einem Spektrum digitaler Schulungs- und Ausbildungssoftware für Immobilienexperten. Unter der Führung des derzeitigen Eigentümers und CEOs Jan Sprengnetter hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren ein umfassendes Portfolio digitaler Bewertungs- und ESG-Produkte etabliert. Der Hauptsitz befindet sich in Bad-Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Mit der Übernahme der Sprengnetter Gruppe setzt Scout24 seine Strategie fort, ein umfassendes digitales Ökosystem zur Vereinfachung von Immobilientransaktionen aufzubauen. Mit der Integration der Sprengnetter-Produkte in das ImmoScout24 Ökosystem ermöglicht Scout24 allen Beteiligten die verstärkte Nutzung unabhängiger Bewertungsdaten für Immobilienobjekte und erhöht damit die Transparenz bei der Entscheidungsfindung. Bestehende Kund:innen von Sprengnetter werden von einem breiteren und stärker integrierten Angebot profitieren, das die Stärken von ImmoScout24 mit den innovativen Produkten von Sprengnetter kombiniert. Die Sprengnetter Gruppe wird ihr Geschäft unter eigener Marke weiterführen. Die Standorte und Teams der Sprengnetter Gruppe bleiben erhalten. Sprengnetter Gruppe Finanzdaten Für das erste Halbjahr 2023 wird für die Sprengnetter Gruppe ein Umsatz von ca. 14 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von ca. 20 % erwartet. Transaktionsbedingungen Die Bewertung der Sprengnetter Gruppe für den Erwerb von zunächst 75 % der Anteile beläuft sich auf ca. 100 Mio. EUR auf schulden- und liquiditätsfreier Basis (100 %). Ein großer Teil des Kaufpreises für die erworbenen 75 % der Anteile wird in Scout24-Aktien mit einer mehrjährigen Lock-up-Vereinbarung gezahlt. Das macht Jan Sprengnetter zu einem langfristig bedeutenden Anteilseigner von Scout24. Die Aktienkomponente spiegelt sowohl ein gemeinsames Verständnis der Anreize als auch die gemeinsame Vision für den weiteren strategischen Weg wider. Die Anzahl der zu übertragenden Aktien wird auf der Grundlage des volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurses für den Zeitraum vor dem Abschluss der Transaktion bestimmt. Auf der Grundlage der derzeitigen Schätzung könnten dies etwa 0,9 Millionen Aktien sein. Die ausgegebenen Aktien werden ganz oder teilweise durch das laufende Aktienrückkaufprogramm kompensiert. Der Abschluss der Transaktion wird für Juli erwartet und das Geschäft wird ab dem zweiten Halbjahr konsolidiert. Jan Sprengnetter wird mit 25 % an dem Unternehmen beteiligt bleiben. Der endgültige Anteilsverkauf unterliegt einem Earn-Out-Mechanismus. Über Scout24 Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit rund 25 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit über 19 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf LinkedIn . Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich mehr als 3 Millionen Nutzer:innen. Ansprechpartner für Investor Relations Filip Lindvall

Director Group Strategy & Investor Relations

Tel.: +49 30 24301 1917

E-Mail: ir@scout24.com Ansprechpartner für Medien Axel Schmidt

Teamleiter Corporate Communications

Tel.: +49 30 24301 1446

E-Mail: mediarelations@scout24.com Hinweis Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen resultiert, ist ausgeschlossen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können jederzeit geändert, revidiert oder aktualisiert werden. Einige in diesem Dokument wiedergegebene Darstellungen enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft bzw. des Senior Managements der Gesellschaft in Bezug auf künftige Ereignisse widerspiegeln. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, und auch negativer ausfallen können als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, die sich auf vergangene Entwicklungen oder Aktivitäten beziehen, dürfen nicht als Zusicherung verstanden werden, dass diese Entwicklungen oder Aktivitäten in Zukunft andauern oder fortgesetzt werden. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aussagen), die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. In die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich lediglich auf das Datum dieser Mitteilung beziehen, sollten Sie nicht über Gebühr vertrauen. Scout24 verwendet zur Erläuterung der Ertragskennzahlen auch alternative Leistungskennzahlen, die nicht nach IFRS definiert sind. Diese sollten nicht isoliert, sondern als ergänzende Information betrachtet werden. Die von Scout24 verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind jeweils an entsprechender Stelle in den Finanzberichten definiert. Sondereinflüsse, die für die Ermittlung einiger alternativer Leistungskennzahlen verwendet werden, resultieren aus der Integration erworbener Unternehmen, Reorganisationen, außerplanmäßigen Abschreibungen, dem Veräußerungsergebnis bei Devestitionen und Beteiligungsverkäufen sowie sonstigen Aufwendungen und Erträgen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs von Scout24. Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass bei der Summierung der in diesem Bericht veröffentlichten Einzelpositionen Unterschiede zu den angegebenen Summen auftreten und aus diesem Grund auch Prozentsätze nicht die genaue Entwicklung der absoluten Zahlen widerspiegeln.



