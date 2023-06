Apple hat sich lange mit der Einführung seiner Mixed-Reality-Brille Zeit gelassen, doch Anfang 2024 soll sie endlich kommen. DER AKTIONÄR sagt, was der Konzern plant und wer noch profitieren könnte. "Echt jetzt, 500 Dollar? Inklusive Rabatt? Das ist das teuerste Handy der Welt." Man sieht Microsoft-Boss Steve Ballmer im Video an, dass er sich zusammenreißen muss, um nicht in schallendes Gelächter auszubrechen. Kurz zuvor hatte Steve Jobs, der Vorstandschef von Apple, das erste iPhone vorgestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...