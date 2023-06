Mit einem Plus von über 300 Prozent seit Jahresbeginn ist die KI-Aktie C3.ai aktuell eines der heißesten Papiere an der Wall Street. Neben dem Hype um Künstliche Intelligenz wird der Kurs vor allem durch eine enorm hohe Leerverkaufsquote getrieben, in der Aktie läuft bereits seit Wochen ein Short Squeeze. Vor dem Wochenende aber kam es zu ersten Gewinnmitnahmen - läuten diese nun ein Ende des Kursfeuerwerks ein?AMD, Broadcom, Microsoft, Nvidia - die Liste in diesem Jahr dank Künstlicher Intelligenz ...

