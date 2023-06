Nach starken Wochen mit einer Performance von plus 20 Prozent seit dem Tief von Ende April nehmen die Anleger am Montag Gewinne mit. Am Vormittag verliert die Aktie des Touristikanbieters zwei Prozent und bleibt unter der Marke von sieben Euro. Wenn diese Hürde fällt, sind schnell merklich höhere Kurse drin.Erleben wir bei TUI derzeit den Beginn einer Trendwende oder läuft die Aktie nach dem Ausverkauf kurzzeitig nach oben, so wie es in der Vergangenheit so oft getan hat? Fakt ist: TUI bietet Tradern ...

