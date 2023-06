Die neuesten Nachrichten zu Subventionen für Intel in Magdeburg sind gerade erst bekannt geworden, da folgt bereits die Ankündigung der nächsten Fabrik. Israelischen Medien zufolge plant der US-Chiphersteller eine Investition von 25 Milliarden US-Dollar in den Bau einer neuen Chipfabrik im Land. Das Werk soll in Kirjat Gat errichtet werden und tausende Arbeitsplätze schaffen. Die Eröffnung ist für das Jahr 2017 ...

