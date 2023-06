Cyberangriffe werden immer häufiger. Laut Statista waren im Jahr 2022 in Europa und in den USA durchschnittlich 50 Prozent aller Unternehmen und Behörden mindestens einmal Opfer einer Cyberattacke. Die Folgen für betroffene Unternehmen sind dabei meist immens. Somit ist es kaum überraschend, dass IT-Sicherheitslösungen boomen.Jedes Unternehmen in Deutschland wird nach Einschätzung des TÜV-Verbands irgendwann Opfer eines Cyberangriffs. Der Verband und viele Unternehmen fordern deshalb gesetzliche ...

