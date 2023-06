Aufbauend auf einem Jahrzehnt an Erfahrung im Bereich KI-gestützter Medien- und Kreativlösungen zielt das Unternehmen darauf ab, die Ideen von Vermarktern in intelligente Werbung zu verwandeln.

Smartly.io, eine der weltweit größten SaaS-Plattformen für digitale Werbung, gab heute den Start von Smartly.io AI Lab bekannt. Dieses Innovationszentrum dient als Treffpunkt für künstliche Intelligenz und Marketing-Expertise und treibt die Weiterentwicklung von generativer KI und anderen KI-Technologien voran, um das Kampagnenmanagement zu vereinfachen und die kreative Skalierbarkeit zu verbessern, ohne die Markenführung der Vermarkter zu beeinträchtigen.

Seit zehn Jahren steht Smartly.io an der Spitze der KI-gestützten Kreativ- und Kampagneninnovation und verändert die digitale Werbung durch seine einheitliche, KI-gestützte Kampagnenmanagement-Plattform und seine Lösungen zur Kreativautomatisierung. Im Jahr 2021 übernahm Smartly.io das von einem Stanford-Absolventen gegründete Unternehmen Viralspace.ai, einen Branchenführer im Bereich der KI-gesteuerten Kreativoptimierung. Die Kombination der maßgeschneiderten KI-Modelle von Viralspace.ai und der Workspaces-Plattform von Smartly.io hat zu einem konkurrenzlosen Ansatz für soziale Werbung geführt, der Kreativität, Medieneinkauf und Intelligenz nahtlos miteinander verbindet.

"Wir haben gerade erst begonnen zu sehen, wie KI-Technologie, insbesondere generative KI, Werte für Marketer freisetzt. Von verbesserter Kampagneneffizienz, Kreativität und Effektivität hat die KI-Technologie das Potenzial, die Kreativität zum mächtigsten Leistungshebel unserer Zeit zu machen", sagte Arto Tolonen, Leiter des Smartly.io AI Lab. "Unsere Mission ist es, Vermarkter in die Lage zu versetzen, Ideen mit Intelligenz in Anzeigen umzusetzen und dabei ihre Rendite zu maximieren."

Von der Szenengenerierung, die die Produktfotos einer Marke mit neuen Hintergründen aufwertet, über die Text-Iteration, die die Übersetzung, Personalisierung und Iteration in natürlicher Sprache ermöglicht, bis hin zur Bilderzeugung von Grund auf und der Zusammenstellung und Iteration von Videowerbung Smartly.io AI Lab stattet Vermarkter mit den Tools aus, die sie in die Lage versetzen, Anwendungsfälle schneller zu realisieren und ihre kreative Qualität und die Zeit bis zur Kampagne zu verbessern.

"Auf diese Weise dient die generative KI als Co-Pilot für Vermarkter und Plattformen. Was das Smartly.io AI Lab aufbaut, speist bereits die Infrastruktur, die Vermarkter, Kreative und sogar Designer nutzen, und erhöht die Einfachheit, ohne dass dabei Ideen und Qualität verloren gehen", sagte Laura Desmond, CEO von Smartly.io. "Die Unternehmen, die generative KI nahtlos in ihre Plattformen integrieren, werden die ersten Gewinner in einem jahrzehntelangen Wettlauf sein. Smartly.io ist auf dem besten Weg, zu ihnen zu gehören."

Der Start des Smartly.io AI Lab steht für das Engagement des Unternehmens, Vermarkter in die Lage zu versetzen, einen größeren Wert aus ihren digitalen Investitionen zu ziehen, ohne ihre Markenführung zu opfern. Durch die Weiterentwicklung des Stands der Technik in der generativen KI und anderen KI-Bereichen ist das Unternehmen in der Lage, Vermarktern einen erheblichen Vorteil zu verschaffen, indem es die kreative Skalierung vereinfacht und gleichzeitig agile Kampagnen und einheitliche Workflows in der sich entwickelnden sozialen und digitalen Werbelandschaft ermöglicht.

Über Smartly.io

Smartly.io ist eine der weltweit größten SaaS-Plattformen für digitale Werbung und verwaltet Werbeausgaben in Höhe von fast 5 Mrd. USD mit über 700 Marken weltweit. Ihre führende End-to-End-Technologie und ihr hervorragender Kundenservice helfen Marken wie Walmart, FanDuel, L'Oreal, Warner Bros. Discovery, Nestle und Disney/ESPN dabei, ihre Zielgruppen besser zu erreichen, Kreative einzubinden und herauszufinden, was am besten funktioniert und so die Skalierung der Marke und die Performance auf den größten Medienplattformen, darunter Facebook, Instagram, Snap, Pinterest, TikTok und Google, kontinuierlich zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter Smartly.io.

