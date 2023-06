Sartorius hat noch am Freitag nachbörslich die Märkte mit einer Gewinnwarnung geschockt. Als Konsequenz rauscht die Aktie heute in die Tiefe. Andreas Wolf von HeavytraderZ zeigt, wie sich Anleger jetzt verhalten sollten. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ein. Registriere ...