Woche 25/23Freitag, 23.06.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:8.00 auslandsjournalDeutschland 2023"frontal" entfällt8.30 Strahlendes Erbe - Atommüll sucht EndlagerDeutschland 2023(weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen)Woche 29/23Mittwoch, 19.07.Bitte Programmänderungen beachten:12.45 Zerrissenes Pakistan - Kaschmir, Koran und KinderarbeitFrankreich 2020"Meilensteine der Technik: Beton" entfällt13.30 Megacity Mumbai - Zwischen Slums und WolkenkratzernFrankreich 2021"Meilensteine der Technik: Der Hafen" entfällt14.15 Die Gangs von Kapstadt - Bandenkrieg am TafelbergDeutschland 2022"Meilensteine der Technik: Aufzüge" entfällt15.00 Die Straßengangs von Paris - Jung, arm, brutalFrankreich 2021"Meilensteine der Technik: Staudämme" entfällt15.45 Die Straßengangs von Papua-NeuguineaFrankreich 2020"Meilensteine der Technik: Kriminaltechnik" entfällt16.30 Party, Strand und MordDrogenkrieg in Mexikos UrlaubsparadiesFrankreich 2020"Meilensteine der Technik: Satelliten" entfällt17.15 Die härtesten Orte der WeltBoliviens berüchtigter Mega-KnastDeutschland 2022"Mythos Concorde: Wettlauf am Himmel" entfällt18.00 Die härtesten Orte der WeltEcuadors tödliche GoldminenDeutschland 2022"Mythos Concorde: Triumph und Tragödie" entfällt(weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108