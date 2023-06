© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Am Donnerstag legte die Restaurantkette Cava ein starkes Debüt aufs Parkett. Aber lohnt ein Einstieg in die Restaurant-Kette für Anleger jetzt noch?

Eine Aktie kostete am Mittwoch 22 US-Dollar und lag damit über der erwarteten Spanne von 19 bis 20 US-Dollar. Das Unternehmen verkaufte 14,4 Millionen Aktien, die fast 318 Millionen US-Dollar einbrachten. Die Restaurantkette wurde demnach zunächst mit rund 2,45 Milliarden US-Dollar bewertet. Am Donnerstag eröffneten die Titel schließlich 90,0 Prozent über dem Ausgabepreis, was die Bewertung auf 4,78 Milliarden US-Dollar ansteigen ließ.

Obwohl das Unternehmen bereits 2006 gegründet wurde, eröffnete Cava seinen ersten Fast-Casual-Standort erst im Jahr 2011 und orientierte sich mit den selbst zusammengestellten mediterranen Gerichten an der populären Chipotle-Formel. Das Unternehmen vertreibt seine Dips, Aufstriche und Salatdressings auch in Lebensmittelgeschäften in den USA.

Cava konnte den Umsatz mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 52,2 Prozent zwischen den Geschäftsjahren 2016 und 2022 steigern. Allerdings sind auch die Nettoverluste gestiegen und haben sich von 37,4 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2021 auf 59 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 ausgeweitet.

Diese Verluste und der Cash-Burn erregten im Vorfeld des IPOs die Aufmerksamkeit von David Trainer, dem Geschäftsführer von New Constructs, einem unabhängigen Aktienforschungsunternehmen, das Unternehmensunterlagen analysiert.

Trainer veröffentlichte vor dem Börsengang mehrere kritische Berichte über Cava, in denen er die Fähigkeit des Unternehmens, Rentabilität und eine hohe Bewertung zu erreichen, in Frage stellte. Er verglich das Unternehmen sogar mit WeWork, dem berüchtigten Startup, das auf seinem Höhepunkt mit 47 Milliarden US-Dollar bewertet wurde, heute aber nur noch mit 22 Cents pro Aktie und einer Marktkapitalisierung von 447 Millionen US-Dollar gehandelt wird.

Cavas Finanzchefin Tricia Tolivar ist aber zuversichtlich, dass das Unternehmen Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln hat, um das Geschäft auszubauen und Gewinne zu erzielen. Tolivar lehnte es jedoch in einem Interview mit MarketWatch ab, einen Zeitplan für die Rentabilität zu nennen.

Börsenlounge-Aktienexperte Markus Weingran gibt sich skeptisch: "Ich wäre aktuell vorsichtig bei der Aktie von Cava. Der Börsenstart war mir ein gutes Stück zu euphorisch. Vergleichen wir Cava kurz mit Chipotle Mexican Grill. Beide Restaurantketten bieten unter anderem Gerichte an, die man sich selbst zusammenstellen kann. Chipotle hat 3.200 Filialen weltweit, Cava 263. Zieht man den aktuellen Börsenwert hinzu, dann hat jedes Restaurant von Chipotle an der Börse einen Wert von 17,5 Millionen US-Dollar. Bei Cava kommen die Filialen auf einen Wert von fast 16 Millionen US-Dollar."

Und weiter: "Chipotle ist schon deutlich profitabel, Cava möchte es erst noch werden. Dafür ist mir der Abstand bei der Bewertung der Restaurants einfach zu klein. Daher denke ich, dass die Aktie noch ein gutes Stück zurückkommen wird, wenn die Anfangseuphorie verflogen ist. Ich würde eher über Gewinnmitnahmen nachdenken als über einen Einstieg."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion