DJ MTU und MT Aerospace entwickeln Flüssigwasserstoff-Treibstoffsystem

FRANKFURT (Dow Jones)--MTU Aero Engines und das Luft- und Raumfahrtunternehmen MT Aerospace wollen gemeinsam ein Flüssigwasserstoff-Treibstoffsystem für die zivile Luftfahrt entwickeln. Das gaben beide Unternehmen auf der Paris Air Show in Le Bourget bekannt. Ziel sei es, die Belastungen des Klimas durch den zivilen Luftverkehr zu verringern.

Bei der Kooperation will MT Aerospace, eine OHB-Tochter mit Sitz in Augsburg, seine "jahrzehntelange Expertise im Bereich Wasserstoff aus der Raumfahrt" einbringen und diese "jetzt erstmals auch für die zivile Luftfahrt nutzbar machen", sagt Markus Staudt, Vice President und Head of Business Development Export, Defence & Hydrogen. MT Aerospace werde verantwortlich sein für das kryogene Wasserstoff-Speicher- und -Versorgungssystem, additiv gefertigte Wärmetauscher sowie Sensoren und die Systemintegration.

MTU wiederum werde Sicherheitssystem, Regelung und Ventiltechnik verantworten. Die Arbeiten sollen in enger Abstimmung mit der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) ausgeführt werden, um die zulassungs- und sicherheitsrelevanten Anforderungen zu erfüllen.

Erste Anwendung soll die fliegende MTU-Brennstoffzelle sein. Noch in diesem Jahr soll das erste System bei MT Aerospace getestet werden. Zum Einsatz kommen soll die MTU-Brennstoffzelle ab 2035 zunächst auf kürzeren Strecken im Zubringer- und Regionalflugzeugbereich. Mit verbesserter Effizienz soll sie später dann auch auf der Kurz- und Mittelstrecke fliegen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2023 06:05 ET (10:05 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.