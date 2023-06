EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Personalie

The NAGA Group AG erweitert sein Führungsteam und richtet es auf die Fortsetzung des globalen Wachstums aus



19.06.2023

NAGA erweitert sein Führungsteam und richtet es auf die Fortsetzung des globalen Wachstums aus. Michael Milonas übernimmt die Rolle des Group CEO [Chief Strategy Officer], Benjamin Bilski konzentriert sich als Chief Information Officer weiter auf die Technologie und Sam Chaney kommt als Chief Commercial Officer (CCO) zu NAGA, um das globale Wachstum in aufstrebenden Märkten voranzutreiben. Hamburg, 19. Juni 2023 - Mit steigenden Umsätzen, Reife und dem Eintritt in die Wachstumsphase hat die The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Betreiber des Neo-Brokers NAGA, der Kryptowährungsplattform NAGAX und der Neo-Banking-App NAGA Pay, die Entscheidung getroffen, ihr Führungsteam zu erweitern und neu zu besetzen, um das zukünftige Wachstum weiter zu stärken. Michael Milonas war maßgeblich an der Expansion von NAGA beteiligt und verantwortlich für die strategische Entwicklung, Vertriebspartnerschaften und das Umsatzwachstum. Mit seiner enormen Fülle an Erfahrung wird Michael Milonas NAGAs globales Netzwerk an wichtigen und wertvollen Partnerschaften ausbauen und steuern. Während in den vergangenen Jahren Technologie und Produkte im Mittelpunkt der Strategie standen, wird die Wachstumsphase von NAGA nun durch strategische Partnerschaften vorangetrieben. Mit der Fertigstellung und erfolgreichen Positionierung des NAGA Traders als eines der führenden globalen, sozialen Handelsnetzwerke und Super-Apps, liegt der Fokus des Unternehmens in diesem Segment nun auf der Vertiefung des Nutzerverständnisses und der Effizienz in Bezug auf Big Data Analytics Management. Benjamin Bilski blickt durch seine Expertise auf eine beispiellose Erfolgsbilanz in diesem Bereich zurück, die auch in Zukunft der Schlüssel zu einer verstärkten regelbasierten und algorithmischen/AI-getriebenen Automatisierung bei gleichzeitiger Skalierung des Geschäfts sein wird. Vor diesem Hintergrund hat NAGA für den neu eingeführten Posten des CCO mit Sam Chaney einen ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet gewinnen können. "Wir freuen uns, die Ernennung von Sam Chaney zum neuen CCO von NAGA bekannt geben zu können", so Milonas für das deutsche Fintech-Unternehmen. "Sam Chaney verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in der Branche und ist eine wertvolle Ergänzung für unser Team." Sam Chaney bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche mit und verfügt über ein tiefes Verständnis der CFD/FX-Märkte. Zuvor hatte er wichtige Führungspositionen bei einer Reihe von weltweit bekannten Brokern inne, wo er seine Kompetenz bei der Steigerung von Wert und Wachstum durch innovative Strategien und Lösungen unter Beweis stellte. "Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit bei NAGA und darauf, Teil eines so innovativen und zukunftsorientierten Teams zu sein", sagte Sam Chaney. "Die Vision des Unternehmens, den Kunden ein einzigartiges, benutzerfreundliches Handels- und Anlageerlebnis zu bieten, in Kombination mit seinem Engagement für die Produktentwicklung, macht es zu einem attraktiven Arbeitsumfeld. Ich freue mich darauf, zum künftigen Wachstum und Erfolg von NAGA beizutragen und mit dem Team zusammenzuarbeiten." In seiner neuen Rolle als CCO ist Sam Chaney verantwortlich dafür, die globale Geschäftsstrategie von NAGA voranzutreiben, Vertriebs-, Marketing- und Geschäftsentwicklungsinitiativen zu leiten und beständige Beziehungen zu Partnern und Kunden aufzubauen. Seine profunden Kenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche und seine ausgewiesene Erfolgsbilanz machen ihn zum idealen Kandidaten für die Leitung des Vertriebsteams und die Förderung des Umsatzwachstums. Mit Sam Chaney an Bord ist NAGA gut positioniert, um neue Marktchancen zu erkunden und ihre Reichweite in der schnelllebigen Welt des Online-Handels zu vergrößern. NAGA schließt Finanzierungsrunde über 8,2 Mio. USD erfolgreich ab Zusätzlich zur Ernennung von Sam Chaney kann NAGA über den erfolgreichen Abschluss der im April bekannt gegebenen Finanzierungsrunde in Höhe von 8,2 Mio. USD über eine Wandelanleihe mit einem der derzeitigen Investoren von NAGA berichten. Dieser strategische Schritt festigt die ehrgeizigen Wachstumspläne und bestätigt das Vertrauen der Aktionäre in die Entwicklung des Unternehmens.

In Kürze wird NAGA einen Aktionärsbrief auf ihrer Website unter https://group.naga.com/de/investor-relations/corporate-news veröffentlichen, in dem sich der neue CEO Michael Milonas den Aktionären und NAGAs Visionen vorstellt. ###

Über NAGA NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen VISA Karte reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.



