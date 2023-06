DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen (Renten und Aktien) wegen des Feiertages Juneteenth National Independence Day geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 FEIERTAG E-Mini-Future Nasdaq-100 FEIERTAG Euro-Stoxx-50 4.375,67 -0,4% +15,3% Stoxx-50 4.013,85 -0,5% +9,9% DAX 16.241,63 -0,7% +16,7% FTSE 7.601,96 -0,5% +2,6% CAC 7.343,23 -0,6% +13,4% Nikkei-225 33.370,42 -1,0% +27,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 132,72 -0,47

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,52 71,78 -0,4% -0,26 -10,4% Brent/ICE 76,40 76,61 -0,3% -0,21 -8,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,23 35,01 -7,9% -2,78 -59,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.949,71 1.957,99 -0,4% -8,28 +6,9% Silber (Spot) 23,97 24,20 -0,9% -0,22 +0,0% Platin (Spot) 982,48 986,40 -0,4% -3,93 -8,0% Kupfer-Future 3,87 3,89 -0,5% -0,02 +1,5%

Die Ölpreise geben etwas nach. Die jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten aus China trübten die Hoffnung, dass die nach der Pandemie einsetzende Erholung die Öl-Nachfrage ankurbeln werde, heißt es aus dem Markt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Die Börse dürfte sich nach der ereignisreichen vergangenen Woche mit den Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA und Europa sowie dem Großen Verfalltag an den Terminbörsen erst einmal neu sortieren, heißt es. Dazu ist in den USA Feiertag, entsprechend seien die Umsätze relativ niedrig. Astrazeneca geben 1,2 Prozent nach. Einem Bericht der Financial Times zufolge will der Pharmariese sein China-Geschäft abspalten und es separat an den Börsen in Hongkong und Shanghai notieren lassen. Sartorius brechen um 14,5 Prozent ein. Der Laborausüster hatte am späten Freitag vor einem Umsatzrückgang im laufenden Jahr gewarnt, der bis in den mittleren Zehn-Prozent-Bereich reichen könne. Grund ist der anhaltende Abbau von Lagerbeständen bei Kunden. In den Sog von Sartorius geraten auch Merck KGaA (-4,3%). Siemens Healthineers kommen um 1,7 Prozent zurück und Eckert & Ziegler verlieren 2,4 Prozent. MTU steigen um 3,8 Prozent. Der Triebwerkhersteller hat das Margenziel nach oben genommen. Airbus gewinnen 0,5 Prozent, nachdem das Unternehmen bereits in der Vorwoche die Prognose für die weltweite Nachfrage erhöht hatte. Im Windschatten notieren Fraport im MDAX 2,5 Prozent fester. Auch Beiersdorf (+1,5%) gehören zu den Gewinnern. Die Aktie profitieren von einer positiven Analysteneinschätzung. Im SDAX steigen Flatexdegiro 7 Prozent. Die Titel hatte schon am Freitag davon profitiert, dass die Finanzaufsicht die Eigenmittelforderungen gesenkt hat.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:09 Fr, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0919 -0,2% 1,0936 1,0928 +2,0% EUR/JPY 154,87 -0,2% 154,90 154,78 +10,3% EUR/CHF 0,9775 -0,0% 0,9775 0,9764 -1,2% EUR/GBP 0,8525 -0,0% 0,8531 0,8525 -3,7% USD/JPY 141,86 +0,0% 141,64 141,64 +8,2% GBP/USD 1,2807 -0,2% 1,2820 1,2818 +5,9% USD/CNH (Offshore) 7,1608 +0,4% 7,1550 7,1281 +3,4% Bitcoin BTC/USD 26.382,99 -0,1% 26.450,35 25.582,27 +58,9%

Das Pfund Sterling könnte steigen, wenn das Ergebnis des Treffens des geldpolitischen Rats der Bank of England (BoE) am Donnerstag den Markt dazu veranlassen sollte, seine Zinserwartungen für das Vereinigte Königreich zu erhöhen. Der Markt preise eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein, aber eine Erhöhung um 50 Basispunkte oder ein Abstimmungsmuster, das darauf hindeutet, dass die BoE einer Erhöhung um 50 Basispunkte sehr nahe gekommen sei, könnten nicht ausgeschlossen werden, so Adam Cole, Devisenstratege bei RBC Capital.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas leichter - Es war von Enttäuschung die Rede, dass China über das Wochenende kein Konjunkturpaket aufgelegt habe, hieß es. Der mit hohen Erwartungen hinsichtlich einer Entspannung der belasteten Beziehungen zwischen den USA und China verknüpfte Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in China stützte nicht. Die Börse in Hongkong zählte zu der schwächsten der Region. Pläne für eine Lockerung der Handelsmöglichkeiten mit Renminbi an der Hongkonger Börse konnten die Enttäuschung über das Ausbleiben von Wirtschaftsstimuli nicht wettmachen. Technologiewerte mit Ausnahme solcher mit KI-Bezug führten die Verlierer an: Baidu büßten 2,8 und Alibaba 3,2 Prozent an. Auch in Südkorea gehörten Technologietitel zu den schwächeren. Samsung und SK Hynix sanken um 0,8 bzw. 3,5 Prozent. Die Lebensmittelaktie von Nongshim sackte um 6,1 Prozent ein, Finanzminister Choo Kyung-ho hatte die Branche um niedrigere Nudelpreise ersucht. LG Energy Solution verbilligten sich um 4,6 Prozent, die Muttergesellschaft plant die Veräußerung eines größeren Aktienpakets. Die Hoffnung auf überzeugende Zweitquartalszahlen trieb Hanwha Aerospace um 18 Prozent nach oben. In Japan gab der Nikkei-Index deutlich nach. Nach der jüngsten Rally sei der Markt überkauft, hieß es. In Sydney wurde der S&P/ASX-200 vom festen Bankensektor gestützt. NAB, Westpac, Commonwealth und ANZ zogen um bis zu 1,5 Prozent an. Positiv für die Finanzbranche wurden aktuelle Daten gewertet, wonach die Immobiliennachfrage das höchste Niveau seit elf Wochen erreicht hatte.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Kreditmarkt. Die Lage hat sich am Freitagnachmittag entspannt und nun verteidigen die Spreads die Einengung vom Freitag. Zunächst wird mit einem ruhigen Geschäft gerechnet. Zum einen ist die Agenda relativ leer, und zum anderen bleiben die US-Märkte wegen eines Feiertags geschlossen. Daneben rücken nun die Zinsentscheidungen der Bank of England und der Schweizer Notenbank SNB in den Blick, beide tagen am Donnerstag und könnten die Geldpolitik weiter straffen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

METRO

hat den Vertrag von CEO Steffen Greubel vorzeitig bis Ende April 2029 verlängert, also um weitere fünf Jahre. Wie der Großhandelskonzern mitteilte, "bekräftigt" der Aufsichtsrat mit dieser Entscheidung "die vom CEO zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern entwickelte langfristige strategische Ausrichtung des Unternehmens und setzt an der Spitze des Vorstands auf Kontinuität in der Transformation hin zum reinen Lebensmittelgroßhändler".

SARTORIUS

Die Aktie von Sartorius ist nach der Gewinnwarnung vom Wochenende am Montag mit einem Kurseinbruch in den Handel gestartet. Der Laborausrüster hatte seine Jahresprognose am späten Freitagabend mit Verweis auf eine anhaltend allgemein schwache Nachfragedynamik gesenkt und vor einem Rückgang bei Umsatz und Marge auch ohne Covid-Geschäft gewarnt. Analysten hatten zwar mit einer Senkung der Ziele gerechnet, aber nicht in dem Ausmaß.

AXEL SPRINGER

verkauft die Mehrheit an dem Mediahouse Berlin. Die Mediahouse-Geschäftsführerin Petra Kalb übernimmt 80 Prozent der Anteile an dem Verlag, der unter anderem die Musikmagazine Rolling Stone Deutschland, Musikexpress und Metal Hammer publiziert. Springer selbst behält 20 Prozent. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

MTU AERO ENGINES

ist optimistischer für den operativen Gewinn im Gesamtjahr. Wie der Münchner Triebwerkshersteller mitteilte, rechnet er nun 2023 mit einer "leichten Steigerung" bereinigten EBIT-Marge verglichen mit dem Vorjahr, anstatt einer "stabilen" Marge, sowie einem bereinigten operativen Gewinn EBIT von mehr als 800 Millionen Euro.

PUMA

ordnet zum 1. Juli sein China-Management neu. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, startet in China eine neue General Managerin, ihr Vorgänger leitet künftig das Geschäft im Großraum China, zu dem neben China noch Taiwan und Hongkong gehören.

SIXT

hat einen Auftrag für die Errichtung seiner Ladeinfrastruktur in Europa an Chargeone vergeben. Installiert werden sollen rund 600 zusätzliche Ladepunkte an Sixt-Stationen in Benelux, Italien und Spanien. Damit soll die wachsende elektrische Mietwagenflotte des Autovermieters nach der Fahrzeugrückgabe direkt vor Ort wieder aufladbar sein.

JET2

bestellt bei CFM International, einem Gemeinschaftsunternehmen von GE Aerospace und Safran Aircraft Engines, Triebwerke für bis zu 71 Airbus-Flugzeuge der Modelle "A320neo" und "A321neo". Nach Angaben von CFM International umfasst der Auftrag für die LEAP-1A-Triebwerke auch Ersatztriebwerke und einen langfristigen Servicevertrag. Die Auslieferungen sollen im Jahr 2028 beginnen.

ASTRAZENECA

plant, sein China-Geschäft auszugliedern und separat in Hongkong oder in Schanghai zu notieren, berichtet die Financial Times mit Verweis auf mehrere Informanten. Der Pharmakonzern habe vor einigen Monaten begonnen, diese Idee mit Bankern zu erörtern, er gehöre zu einer wachsenden Zahl multinationaler Unternehmen, die diese Option in Betracht ziehen würden, sagten die mit den Gesprächen vertraute Personen.

COCA-COLA

Die schweizerische Coca-Cola HBC kauft für 220 Millionen US-Dollar Brown-Forman Finnland. Der in London und Athen börsennotierte Abfüller für Coca-Cola teilte mit, dass die Übernahme voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen wird und über seine Tochtergesellschaft CC Beverages Holdings II BV erfolgt.

INTEL

Der Weg für den Bau einer Chipfabrik des US-Konzerns Intel in Magdeburg ist nach längeren Verhandlungen offenbar frei. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sagte dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), er gehe davon aus, dass die Entscheidung über das große Projekt am Montag falle.

MICHELIN

kauft die Flex Composite Group von der französischen Private-Equity-Firma IDI für 700 Millionen Euro einschließlich Verbindlichkeiten. Michelin erklärte, dass der Kauf des in Paris ansässigen Herstellers von Geweben und Folien seinen Umsatz im Bereich High-Tech-Materialien um rund 20 Prozent steigern werde.

NIKOLA

will im Zuge von Umstrukturierung und Kostensenkungen 270 Stellen abbauen. Wie Nikola am Freitagabend mitteilte, will das Unternehmen dadurch jährlich 50 Millionen US-Dollar an Personalkosten einsparen. Die Maßnahmen sind Teil der Bemühungen, die Ausgaben bis kommendes Jahr unter 400 Millionen Dollar zu drücken.

PIRELLI

Die italienische Regierung hat bei Pirelli den Einfluss des chinesischen Staatsunternehmens Sinochem als Großaktionär eingeschränkt. Wie Pirelli am Sonntag mitteilte, erfassen die Beschränkungen auch die Möglichkeit, einen neuen Chef bei dem italienischen Reifenhersteller zu nominieren.

TWITTER

gewinnt nach Aussage von Elon Musk fast alle Werbekunden zurück, die seit seiner Übernahme abgewandert sind. In seiner Rede auf einer Tech-Konferenz in Paris sprach Musk der neuen Twitter-Chefin Linda Yaccarino sein Vertrauen aus: "Fast alle Werbekunden haben gesagt, dass sie entweder zurückgekommen sind oder dass sie zurückkommen werden." Sein Ziel für die Plattform sei es, "sie zu einer positiven Kraft für die Zivilisation zu machen".

VITESCO

hat sich über ein weiteres langfristiges Lieferabkommen Siliziumkarbid-Produkte für mehr als 1 Milliarde US-Dollar zwischen 2024 und 2030 gesichert. Vertragspartner ist das japanische Unternehmen Rohm Semiconductor - Rohm Co. Ltd., mit dem eine langfristige Lieferpartnerschaft unterzeichnet wurde. Durch die Kooperation kann sich Vitesco weitere Kapazitäten für energieeffiziente Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) sichern.

