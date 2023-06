EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA und CSPL finalisieren Minderheitsbeteiligung am CTT



19.06.2023 / 13:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 19. Juni 2023 Hamburger Hafen und Logistik AG HHLA und CSPL finalisieren Minderheitsbeteiligung am CTT Nach Abschluss des Investitionsprüfverfahrens haben die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und COSCO Shipping Ports Limited (CSPL) heute die Verträge zur Minderheitsbeteiligung von CSPL am Container Terminal Tollerort (CTT) unterzeichnet. Damit beteiligt sich CSPL mit 24,99 Prozent am Hamburger Container Terminal Tollerort der HHLA. Der CTT wird zu einem bevorzugten Umschlagpunkt des langjährigenHHLA-Kunden COSCO, an dem Ladungsströme zwischen Asien und Europa konzentriert werden sollen. Die Zusammenarbeit beider Partner stärkt somit die Position der Freien und Hansestadt Hamburg als Logistik-Hub im Nord- und Ostseeraum sowie der Industrienation Deutschland. Alle wesentlichen Fakten zur Beteiligung finden Sie auch auf unserer Website .



Kontakt:

Julia Hartmann

Leiterin Investor Relations



HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG

Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg, www.hhla.de



Tel: +49-40-3088-3397

Fax: +49-40-3088-55-3397

E-mail: investor-relations@hhla.de



19.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com