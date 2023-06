Goldpreis bei 1.950 Dollar unter Druck - Zinsangst ist zurück

Der Goldpreis befindet sich vor dem Hintergrund hawkisher Fed-Kommentare zu Wochenbeginn unter Druck. Anleger dürften in dieser Woche insbesondere zwei Powell-Reden nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen. Die Aussicht auf global steigende Kapitalmarktzinsen schmälert die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls, da diese die Opportunitätskosten für den Besitz erhöhen.

Eine Feinunze Gold (Kassa) kostet am Montagvormittag rund 1.950 Dollar (-0,40 Prozent). Hawkishe Kommentare lassen Anleger aufhorchen - Fed-Vertreter signalisieren weitere Zinsschritte Nach den Sitzungen der großen Notenbanken Fed und EZB hat die Zinsangst Anleger dies- und jenseits des Atlantiks zu Wochenbeginn wieder eingeholt. Die Fed-Direktoren Christopher Waller und Thomas Barkin hatten sich bereits gegen Ende der Woche für weitere Zinsschritte ausgesprochen.

Zudem haben am Mittwoch respektive Donnerstag die Vertreter beider Notenbanken weitere Zinsschritte für das Jahr 2023 signalisiert. Auf den Juli-Sitzungen könnten die Zinsen erneut angehoben werden. Die Fed hatte zwar wie erwartet am vergangenen Mittwoch eine Pause im derzeitigen Zinserhöhungszyklus eingelegt - die EZB drehte im Umfang von 25 Basispunkten an den Zinsschrauben.

Abzuwarten gilt, wie sich insbesondere die Teuerung in Zukunft entwickelt. Im Mai lag der Preisdruck in den USA zuletzt bei 4,0 Prozent und in der Eurozone bei 6,1 Prozent. Das angepeilte Ziel von 2,0 Prozent befindet sich nach wie vor nicht in greifbarer Nähe.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.