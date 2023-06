Samsung ermöglicht die Selbstreparatur ausgewählter Galaxy-Smartphones und -Notebooks in Deutschland. Damit folgt der Hersteller Apple und Google. Seit Sommer 2022 bietet Samsung das Self-Repair-Programm in den USA an. Nun kündigt der Konzern die Ausweitung dieses Dienstes auf Deutschland und weitere europäische Ländern wie Belgien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Polen, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich an. Samsung erweitert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...