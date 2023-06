Die meistgehandelten Produkte: Anleger zeigen zunehmend Optimismus

Dominik Auricht

Am Freitag legte der DAX® ordentlich zu und konnte ein neues All-Time High setzen. Zur Marktöffnung musste der Leitindex einen Rücksetzer verkraften und notiert aktuell um die 16.240 Punkte. Die Börse im US-Raum bleibt heute aufgrund des Juneteenth-Feiertages geschlossen, was auf einen ruhigeren Start in die neue Woche hindeutet. Weiterhin ist der DAX® bei sämtlichen Optionscheinen das beliebteste Produkt. Nach wie vor sind sich die Anleger nicht einig, welche Trendrichtung der DAX® einschlagen wird. Dennoch werden vermehrt Long-Optionscheine erworben, nachdem die alten Hochs erneut überschritten wurden. Grundsätzlich scheint es, dass das Sentiment der Anleger immer positiver wird.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR6EDV 3,68 16267,95 Punkte 16612,064663 Punkte 44,17 Open End DAX ® Put HR98KX 3,21 16267,95 Punkte 16562,531981 Punkte 50,94 Open End NASDAQ100 ® Put HC5SAZ 6,23 15083,917707 Punkte 15731,460572 Punkte 22,16 Open End NASDAQ100 ® Put HC5NST 2,33 15083,917707 Punkte 15289,402187 Punkte 58,83 Open End DAX® Call HC5P6V 10,09 16267,95 Punkte 15274,681634 Punkte 16,13 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.06.2023; 11:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0XQC 4,28 16269,14 Punkte 17000 Punkte 37,97 12.12.2023 DAX ® Call HC66Z3 1,26 16269,14 Punkte 16500 Punkte 129,66 18.07.2023 DAX ® Call HC13XQ 2,69 16269,14 Punkte 17400 Punkte 60,61 12.12.2023 DAX ® Call HC0XP7 35,08 16269,14 Punkte 13100 Punkte 4,64 12.12.2023 NASDAQ100 ® Call HC0YPF 37,91 15083,917707 Punkte 11100 Punkte 3,65 12.09.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.06.2023; 11:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC73RN 4,96 16266,45 Punkte 16902,565525 Punkte -15 Open End DAX ® Short HC73RJ 6,39 16266,45 Punkte 17175,376457 Punkte -10 Open End DAX ® Long HB8X6U 16,05 16266,45 Punkte 14730,289925 Punkte 5 Open End DAX ® Long HC07MD 46,44 16266,45 Punkte 15956,792431 Punkte 20 Open End DAX ® Long HC4YCJ 14,26 16266,45 Punkte 16038,301729 Punkte 25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.06.2023; 12:00 Uhr

