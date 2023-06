Uniqa zahlt die am 31.7.2013 begebene EUR 350.000.000 nachrangige, fest bzw. variabel verzinsliche Schuldverschreibung zurück, von welcher aktuell ein Gesamtnennbetrag von EUR 148.700.000,00 aussteht. Die Anleihe wird am 31.7.2023 zur Gänze in Höhe der ausstehenden Nominale von EUR 148.700.000,00 zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, informiert der Versicherungskonzern.

