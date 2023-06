DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Geldpolitische Analysten sehen Inflation erst im 1Q/26 bei 2 Prozent

Der Rückgang der Inflation im Euroraum auf 2 Prozent wird sich nach Einschätzung der regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten geldpolitischen Analysten länger hinziehen als bisher angenommen. Wie aus den Ergebnissen des im Vorfeld der jüngsten EZB-Ratssitzung durchgeführten Survey of Monetary Analysts hervor geht, wird das erste Quartal 2026 nach Meinung dieser Experten das erste sein, in dem die Inflation wieder bei 2 Prozent liegt. Im Vorfeld der Mai-Sitzung des EZB-Rats hatten sie dafür das vierte Quartal 2025 ins Auge gefasst.

Dekabank: Deutsches BIP sinkt 2023 um 0,6 Prozent

Die deutsche Wirtschaft wird sich nach Einschätzung der Dekabank im laufenden Jahr schwächer als die anderen großen Volkswirtschaften des Euroraums entwickeln, was vor allem an den Problemen des verarbeitenden Gewerbes liegt. Wie aus der aktuellen Konjunkturprognose hervorgeht, rechnet die Dekabank damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums um 0,6 Prozent steigen wird, das deutsche aber um 0,6 Prozent sinken. Laut Dekabank liegt das am deutschen "Geschäftsmodell", das stärker als das anderer Länder auf die Industrie und damit die Weltmärkte ausgerichtet sei.

Ifo: Nachfrage nach Transport- und Logistikleistungen sinkt

Verkehrs- und Logistikunternehmen machen sich wegen der gesunkenen Nachfrage nach Transportkapazitäten Sorgen. Das geht aus aktuellen Ifo-Umfragedaten hervor. "Die - teilweise sehr deutlichen - Preisanstiege für viele Transport- und Logistikdienstleistungen haben zuletzt bereits zu einer gesunkenen Nachfrage geführt", sagte Ifo-Branchenexperte Patrick Höppner. Zusätzlich belaste die gegenwärtig gedämpfte Entwicklung der gesamten Wirtschaft die Nachfrage nach Beförderungsdienstleistungen - insbesondere im Güterverkehrsbereich.

ZVEI: Elektroexporte im April erneut gewachsen

Im April haben sich die nominalen Ausfuhren der deutschen Elektro- und Digitalindustrie um 7,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 19,0 Milliarden Euro erhöht. Das gab der Branchenverband ZVEI bekannt. Mit einem Plus von 10,7 Prozent gegenüber Vorjahr in den ersten vier Monaten 2023 erreichten die aggregierten Branchenexporte demnach einen Wert von 84,2 Milliarden Euro. Bei den Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland fielen die Zuwächse laut den Angaben sowohl im April mit 8,6 Prozent als auch von Januar bis April mit 13,4 Prozent etwas höher aus als bei den Ausfuhren.

Starker Rückgang bei Förderanträgen für Einbau von Wärmepumpen

Die Zahl der Förderanträge für den Einbau einer Wärmepumpe ist einem Bericht zufolge von Januar bis April dieses Jahres um 20.000 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Das berichtet das Nachrichtenportal The Pioneer unter Berufung auf Zahlen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), das die Anträge für die Bundesförderung bearbeitet. Demnach wurden von Januar bis April vergangenen Jahres 52.941 Anträge auf Förderungen für Wärmepumpen eingereicht. Im gleichen Zeitraum dieses Jahres waren es demnach nur noch 32.921 Anträge. Dies ist ein Rückgang um rund 38 Prozent.

Habeck: Klimaziele ohne zusätzliche Maßnahmen nicht erreichbar

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält die deutschen Klimaziele ohne zusätzliche Anstrengungen aus heutiger Sicht nicht für erreichbar. Wesentlicher Grund dafür sei, dass "der Verkehrssektor eine zu große Lücke hinterlassen hat", sagte Habeck am Sonntagabend in der ARD-Sendung Anne Will. Aber auch durch die Änderungen an seinen Plänen für das Heizungsgesetz werde es "unwahrscheinlicher, dass wir die Klimaziele erreichen". Habeck sprach mit Blick auf seine Einschätzungen zum deutschen Rückstand beim Klimaschutz von einer "ehrlichen, brutalen Antwort".

Koalition einigt sich auf Details zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Die Koalitionsfraktionen haben eine Einigung über die Einzelheiten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes erreicht, das nun diese Woche vom Bundestag beschlossen werden soll. "Es gibt zu verkünden, dass wir in dieser Sitzungswoche das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Aus- und Weiterbildungsförderungsgesetz aufsetzen", sagte SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Katja Mast. Dies sei "ein Riesen-Meilenstein für die Fachkräftegewinnung in der Bundesrepublik Deutschland". Die Frage qualifizierter Fachkräfte sei längst einer der härtesten Faktoren für die Wirtschaft geworden. Nötig seien pro Jahr rund 400.000 Fachkräfte aus dem Ausland.

Birkner sagt für Chefposten der Autobahn GmbH ab

Der frühere niedersächsische FDP-Fraktionsvorsitzende und Umweltminister Stefan Birkner wird nicht Chef der Autobahngesellschaft des Bundes. "Wir können bestätigen, dass Stefan Birkner nicht mehr für die Neubesetzung der Geschäftsführung der Autobahn GmbH zur Verfügung steht", sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums. "Das ist eine persönliche Entscheidung, die wir von der Stelle nicht weiter kommentieren", erklärte Ministeriumssprecher Florian Druckenthaner bei einer Pressekonferenz.

AfD-Führung will "geordnete Auflösung der EU"

Die AfD will ihre Position zur Europäischen Union (EU) weiter verschärfen. Dies berichtet die Zeitung Die Welt unter Berufung auf den Leitantrag der Bundesprogrammkommission für das Europawahlprogramm, der beim AfD-Parteitag Ende Juli in Magdeburg verabschiedet werden soll. Demnach strebt die AfD "die geordnete Auflösung der EU" an. Sie will stattdessen "eine neue europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft gründen, einen Bund europäischer Nationen."

Verbände fordern neue Rechtsform für gebundenes Vermögen

22 Wirtschaftsverbände haben von der Bundesregierung die baldige Einführung einer neuen Rechtsform für Unternehmen mit gebundenem Vermögen gefordert. Vor allem dem Mittelstand würde eine eigenständige neue Rechtsform helfen, wie sie im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, erklärte die Stiftung Verantwortungseigentum. In einem gemeinsamen Papier stellten die Verbände, unter ihnen der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), der Startup-Verband, der Digitalverband BVDW und der Blockchain-Verband, Eckpunkte für die Einführung einer Gesellschaft mit gebundenem Vermögen (GmgV) auf.

EU-Länder versuchen Einigung auf Strommarktreform

Die Energieminister der Europäischen Union beraten in Luxemburg über die geplante Reform des gemeinsamen Strommarktes. EU-Energiekommissarin Kadri Simson äußerte die Hoffnung auf eine politische Einigung noch am Montag, denn der Strommarkt müsse "widerstandsfähiger gegen zukünftige Erschütterungen" werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, mit der Reform könnten "die günstigen Preise der Erneuerbaren an die Verbraucherinnen und Verbraucher besser weitergegeben werden".

Ukraine meldet Rückeroberung von weiterem Dorf im Süden

Die ukrainische Armee hat nach Regierungsangaben ein weiteres Dorf von den russischen Truppen zurückerobert. Das Dorf Pjatychatky im Süden des Landes sei wieder in ukrainischer Hand, meldete die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar in Onlinediensten. Damit seien seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive in diesem Monat insgesamt acht Siedlungen "befreit" und 113 Quadratkilometer Land zurückerobert worden. Der Gouverneur der grenznahen russischen Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, meldete derweil sieben Verletzte bei von der Ukraine aus geführten Angriffen.

Xi sieht "Fortschritte" in Beziehungen zu den USA durch Blinken-Besuch

Der China-Besuch von US-Außenminister Antony Blinken hat nach den Worten von Chinas Staatschef Xi Jinping "Fortschritte" in den Beziehungen zwischen beiden Staaten gebracht. Beide Seiten hätten in den Gesprächen "Fortschritte gemacht und bei bestimmten Themen Einigungen erzielt", sagte Xi nach einem rund halbstündigen Treffen mit Blinken in Peking.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.