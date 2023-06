DJ Scholz kündigt Sparkurs und Rückkehr zu solidem Haushalt an

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat für die kommenden Jahre einen Sparkurs angekündigt. Nach krisenbedingten Jahren mit "beispielsloser Schuldenaufnahme" müsse die Bundesregierung nun zu einer soliden Haushaltspolitik zurückkehren, sagte Scholz auf dem Tag der Industrie. Dabei stünden manche Subventionen und manches Förderprogramm auf dem Prüfstand.

Nach monatelangem Streit innerhalb der Koalition will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Haushaltsplan für 2024 noch vor der parlamentarischen Sommerpause vorlegen. Laut Scholz werde es im Bundeshaushalt drei Prioritäten geben: Sicherheit, Klimaneutralität und Zusammenhalt.

Es sei richtig gewesen, Deutschland mit großen Hilfspaketen sicher durch die Corona-Pandemie und durch den vergangenen Winter zu führen sowie Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr anzustoßen, sagte Scholz. "Genauso richtig aber ist es, dass wir diese Ausnahmesituation nicht zum Normalfall werden lassen", sagte Scholz bei der Veranstaltung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) in Berlin. "Nach den krisenbedingten Milliardenausgaben führen wir die Ausgaben wieder auf ein Niveau zurück, mit dem wir vor den Krisen über Jahre hinweg gut zurechtgekommen sind."

Die drei Prioritäten Sicherheit, Klimaneutralität, Zusammenhalt würden im Haushalt 2024 abgebildet werden. Umgekehrt bedeute dies aber auch, dass manche Subvention und manches Förderprogramm auf dem Prüfstand stehe. "Daran wird es Kritik geben, da mache ich mir nichts vor", sagte Scholz. "Aber nach beispiellosen Krisenjahren mit beispielloser Schuldenaufnahme ist es unsere Pflicht, unser Land solide in die Zukunft zu führen." Nur so könne sich Deutschland aktuell und in Zukunft Spielräume erhalten, wie man sie in den jüngsten Krisenzeiten habe nutzen können, wie der Kanzler auf der Konferenz erklärte.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2023 07:31 ET (11:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.