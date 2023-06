DJ Scholz: Brauchen bei China ein De-risking und kein De-coupling

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will im Umgang mit China die Risiken verringern, aber keine Abkopplung von dem asiatischen Partner erreichen. Es gehe auch nicht darum, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu behindern, wie Scholz auf einer Konferenz der deutschen Industrie - wenige Stunden vor Beginn der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin - erklärte. Deutschland und Europa müssten generell Risiken und Abhängigkeiten von anderen Ländern verringern, wozu auch China zähle. Hier sei sich Deutschland auch mit der Gruppe von sieben führenden Industrienationen (G7) einig.

Auf dem Gipfel der G7 im japanischen Hiroshima habe man die Erwartungen klar formuliert, dass China den Status quo im Ost- und im Südchinesischen Meer nicht gewaltsam ändert und sich an die internationalen Regeln hält. Und zugleich habe man die Notwendigkeit betont, mit China in globalen Fragen zusammenzuarbeiten. Es gehe um ein "De-risking" und nicht um ein "De-coupling", sagte Scholz.

"Die G7 hat kein Interesse, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu behindern", sagte Scholz laut vorab verteilten Redetext für eine Konferenz des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) in Berlin. "Und zugleich schauen wir genau hin, um gefährliche wirtschaftliche Abhängigkeiten künftig zu vermeiden."

Müssen Partnerschaften mit anderen Ländern ausbauen

Zur Vermeidung von gefährlichen wirtschaftlichen Abhängigkeiten gehöre, wieder mehr heimische Rohstoffvorkommen zu erschließen. Den Bedarf der deutschen Volkswirtschaft an Rohstoffen wie Lithium und Kobalt für Batterien oder Iridium und Scandium für die Elektrolyse werde man so allerdings nicht decken können. Daher müsse man internationale Rohstoffpartnerschaften ausbauen. Scholz verwies hier auf solche engere Beziehungen mit Chile, Aserbaidschan oder auch Indonesien.

Nötig sei auch die Ausweitung von Investitionsgarantien auf mehr Länder. Denn Ziel sei es, die Resilienz der deutschen Rohstoffversorgung, der Lieferketten und den weltweiten Wohlstand zu stärken, indem man den freien Handel forciere. "Bei einer ganzen Reihe von Freihandelsabkommen sind wir dem Ziel deutlich näher gekommen", betonte Scholz.

Generell müsse Deutschland bei den Lieferketten und der Versorgung mit strategisch wichtigen Rohstoffen resilienter werden. In dem Zusammenhang nannte Scholz auch die Stärkung der Halbleiterindustrie in Deutschland. Bereits heute würde jeder dritte Chip, der in Europa produziert werden, aus Sachsen kommen. Durch den Ausbau weitere Investitionen wolle man Deutschland zu einem der größten Halbleiter Produktionsstarte weltweit machen.

Scholz nannte in dem Zusammenhang nicht die geplante milliardenschwere Investition des US-Unternehmens Intel in Magdeburg, für die die Bundesregierung Milliarden an öffentlichen Fördergelder bereitstellen will. Am Nachmittag soll es dazu eine Ankündigung geben.

