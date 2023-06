DJ Scholz: Transformation der Wirtschaft ist größte Aufgabe für Deutschland

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht in der Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität die größte Aufgabe für die Zukunft und auch Wachstumschancen für die Industrie. Die Bundesregierung mache Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien, um so genügend Energie aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung zu stellen, wie Scholz auf dem Tag der Industrie versprach. Zuvor hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kritisiert, dass die Wirtschaft verlässliche Stromversorgung aus erneuerbaren Quellen an 24 Stunden und zu wettbewerbsfähigen Preisen benötige.

Scholz betonte, dass der Weg in die klimaneutrale Zukunft als starkes Industrieland die größte Aufgabe für Deutschland sei. Grundlage für Wirtschaftswachstum sei ein grundsätzlich freier Markt in einem verlässlichen politischen Rahmen. Hier müsse die Bundesregierung Leitlinien setzen. "Politik hat auch die Aufgabe, den Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen zu sagen, wie wir dorthin kommen", sagte Scholz auf der BDI-Konferenz in Berlin laut vorab verteiltem Redetext.

Drei zentrale Aspekte der Transformation

Daher setze die Bundesregierung auf drei zentrale Punkte in ihrem Transformationsplan hin zur Klimaneutralität. Erstens gehe es um die Transformation des Energiesystems mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, um so im Jahr 2030 80 Prozent des Stroms aus diese erneuerbaren Quellen zu beziehen. Bereits heute seien Wind- und Solarenergie deutlich günstiger als andere Energieformen. Hier mache die Bundesregierung beim Ausbau Tempo.

Gleichzeitig kritisierte Scholz die Bundesländer im Süden und Südwesten Deutschlands für ihren zögerlichen Ausbau. "Wären wir beim Ausbau im Süden und Südwesten dort, wo wir im Norden und Osten schon stehen und hätten wir bereits die erforderlichen Netze, dann hätten wir schon heute deutschlandweit deutlich geringere Energiepreise", sagte Scholz, ohne etwa Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CDU) und dessen zurückhaltendes Vorgehen beim Ökostromausbau beim Namen zu nennen.

Als zweiten zentralen Punkt der Transformation nannte Scholz die Dekarbonisierung der Industrie. Hier setze man innerhalb der Europäischen Union auf die Kräfte des Marktes, wie etwa den steigenden, aber eben auch für alle transparenten und kalkulierbaren CO2- Preis. "Ein solcher Preis löst klimaschonende Investitionen aus. Und zwar ohne eine Vorgabe zu machen, in welche Technologien investiert werden soll", betonte Scholz.

Hier sieht er Fortschritte in Deutschland. Scholz verwies auf eine jüngste Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, nach der Deutschland gerade zum zweitattraktivsten Land für Investitionen in erneuerbare Energien aufgestiegen sei.

Scholz betonte zudem, dass die EU mit ihrem CO2-Grenzausgleich international für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorge. Dies nütze ganz besonders der innovationsstarken deutschen Industrie, sagte Scholz. Zudem wolle man mit dem internationalen Klimaclub die klimapolitischen Ambitionen weltweit koordinieren.

Wachstumschancen für Industrie durch weltweite Klimaanstrengungen

Insgesamt zeigte sich Scholz zuversichtlich, dass Deutschland von der weltweit angestrebten Dekarbonisierung der Industrie profitieren werde. Deutsche Unternehmen seien bei klimafreundlichen Lösungen "häufig führend" und daher lägen in der Dekarboniserung Wachstumschancen für die deutsche Industrie.

Als dritten Aspekt des Transformationsplans der Bundesregierung nannte Scholz Maßnahmen gegen den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in Deutschland. Er verwies auf Schritte zur Stärkung der Aus- und Weiterbildung sowie bessere Betreuungsangebote für kleinere Kinder. Denn der Fachkräftemangel sei "die wohl größte Wachstumsbremse für unser Land", so Scholz.

