Während der Intersolar in München haben die Verkäufer Deals eingefädelt. So kommen jetzt Gigawattweise neue Solarmodule nach Europa. In diesem Fall auch erstmalig die ABC-Module von Aiko, der als Photovoltaik-Hersteller in Europa bisher noch nicht bekannt war.Nach der Intersolar in München werden Gigawattweise Module nach Europa verschifft. Der Modulhersteller Aiko konnte auf der Photovoltaik-Messe Intersolar in München einen Kooperationsvertrag mit dem Großhändler Memodo abschließen. Der Vertrag umfasst die Lieferung von Aikos Modulen mit einer Kapazität von 1,3 Gigawatt an Memodo, wie aus einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...