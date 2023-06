SGT German Private Equity, früher bekannt als "German Startup Group", ist ein globaler Vermögensverwalter für alternative Anlagen und Private Equity, der nachhaltige und gut vorhersehbare Vermögensverwaltungsgebühren erzielt. Mit einem AuM von voraussichtlich über 1 Mrd. USD und der kürzlich angekündigten PE-Transaktion der "ELATEC GmbH" hat SGT einen guten Start hingelegt. Eine weitere Transaktion in diesem Jahr könnte sogar zu einer Erhöhung der GJ-Schätzungen führen. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von knapp 10 deutet jedoch darauf hin, dass sich all dies derzeit nicht im Aktienkurs von SGT widerspiegelt. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 27.06.2023 um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit SGT German Private Equity. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung https://research-hub.de/events/registration/2023-06-27-14-00/SGF-GR zur Verfügung gestellt.





