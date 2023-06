Original-Research: Knaus Tabbert AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Knaus Tabbert AG

Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Anlass der Studie: Capital Markets Day

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.06.2023

Kursziel: EUR75

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 71,00 auf EUR 75,00.

Zusammenfassung:

Knaus Tabbert veranstaltete seinen Capital Markets Day in Bayern, der Folgendes umfasste: (1) eine Besichtigung der Produktionshallen in Jandelsbrunn; (2) ein Abendessen mit der Führungsspitze und anderen leitenden Mitarbeitern; und (3) eine ausführliche Präsentation, in der die Strategie 'One Step Ahead' erläutert wurde. In der letztgenannten Präsentation wurden eine Reihe von EV-Initiativen (ePower Drive) sowie neue Caravan- und Reisemobilmodelle vorgestellt, die sich in der Entwicklung befinden. Das Management stellte außerdem mittelfristige Finanzziele vor, die von einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16% bis 18% für den Zeitraum von 2023 bis 2027 ausgehen, und strebt eine Verdopplung des Umsatzes auf EUR2 Mrd. bis JE27 an, bei einer EBITDA-Marge von über 10%. Dies steht im Einklang mit unserem positiven Ausblick für KTA, und wir erwarten auch, dass die jüngste gute Geschäftsdynamik im weiteren Jahresverlauf anhalten wird. Unser Kursziel erhöht sich auf EUR75 (zuvor: EUR71) bei einem Anstieg unserer mittelfristigen Prognose. Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen ein.



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 71.00 to EUR 75.00.

Abstract:

Knaus Tabbert hosted its Capital Markets Day in Bavaria that included: (1) a tour of its Jandelsbrunn production halls; (2) dinner with top brass and other senior team members; and (3) a detailed presentation outlining its 'One Step Ahead' strategy. The latter highlighted a number of EV initiatives (ePower Drive), plus new caravan and motorhome models under development. Management also unveiled mid-term financial targets, underpinned by a 16% to 18% topline CAGR for 2023 to 2027, and are aiming to double sales to EUR2bn by YE27 with an EBITDA margin topping 10%. These are consistent with our positive outlook for KTA, and we also expect recent good business momentum to continue throughout 2023. Our TP moves to EUR75 (old: EUR71) on upticks to mid-term FBe. We remain Buy-rated on KTA.

